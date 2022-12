Game of Thrones फेम Nathalie Emmanuel ने राजामौली की RRR को बताया Sick Movie, फिर सफाई में कही ये बात

एसएस राजामौली की आरआरआर (RRR) दुनिया भर में सराहना अर्जित कर रही है और हर जगह निर्देशत सहित फिल्म की पूरी टीम की तारीफ हो रही है. डायरेक्टर ने आरआरआर को ऑस्कर 2023 के लिए 14 कैटेगरी में सबमिट किया गया है और निर्माता हॉलीवुड में फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच छेल्लो शो की आधिकारिक प्रवष्टि के बाद अब तेलुगू फिल्म का नाम (RRR in Oscar) भी 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है. कई हॉलीवुड सितारों द्वारा आरआरआर की प्रशंसा करने के बाद अब इस लीग में गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार नथाली इमैनुएल ने भी राजामौली की फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इसके बाद से वे लगातार सुर्खियों में अपनी जगह बनाए हुए है.

नथाली इमैनुएल द्वारा RRR का रिव्यू

नथाली इमैनुएल को गेम ऑफ थ्रोन्स (Game of Thrones’ Nathalie Emmanuel) में मिस ऐंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर राम चरण और जूनियर एनटीआर की मुख्य फिल्म की समीक्षा की है. अभिनेत्री ने फिल्म का नाटू नाटू (Naatu Naatu Dance) के गाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने खासकर बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के सीता के चरित्र की भी प्रशंसा की और फिल्म की टीम की कड़ी मेहनत को भी सराहा है. नथाली ने ट्विटर पर फिल्म की तारीफ करते हुए कई ट्वीट्स किए हैं जिन पर लोगों के ताबड़तोड़ रिएक्शन्स आ रहे हैं. बता दें कि शुरुआत पोस्ट उन्होंने अपने पोस्ट लिखा गया था, ‘आरआरआर एक बीमार फिल्म है (RRR is a sick movie), और कोई भी मुझे नहीं बता सकता. अपने इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपनी Sick वाली लाइन का मतलब समझाया और राजामौली की फिल्म को सराहा.

RRR is a sick movie and no one can tell me otherwise 💧🔥🏹

पहले सिक कहा और फिर की RRR की तारीफ

नथाली इमैनुएल ने पहले ट्वीट की सफाई में एक नया पोस्ट किया जिसमें वे कहती हैं कि उनका मतलब था कि फिल्म महान (Great) है. अपने एक अन्य ट्वीट में नथाली इमैनुएल ने आलिया भट्ट, राम चरण और जूनियर एनटीआर की तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने लिखा की सीता के किरदार के लिए आलिया भट्ट काबिल-ए- तारीफ है. वहीं हॉलीवुड एक्ट्रेस एली जेनी को भी उन्होंने सराहा है.

Let me just get my bredrin on my shoulders and be the legs and they use their arms so we can just murk several armed soldiers…

— Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) December 28, 2022