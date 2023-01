Pathaan का ट्रेलर देख 'RRR' डायरेक्टर ने की किंग खान की तारीफ, खुशी से झूमे शाहरुख, कहा- 'उठा और नाचने लगा'

‘RRR’ डायरेक्टर एस एस राजामौली (SS Rajamouli) इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पहले ‘आरआरआर’ की सफलता और अब अवॉर्ड्स की वजह से उनकी चारों ओर तारीफ हो रही है. उन्होंने ‘गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड्स 2023’ भारत को गौरान्वित किया है. उनकी फिल्म का गाना ‘नाटू नाटू’ को बेस्ट सॉन्ग का अवॉर्ड दिया गया है. उनकी तारीफों के पुल बॉलीवुड स्टार्स तक बांध रहे हैं. इसी बीच अब निर्देशक ने ‘पठान’ (Pathaan) के ट्रेलर की तारीफ की है. उन्होंने इसमें किंग खान का एक्शन सीक्वेंस देखकर इसे शाहरुख की धमाकेदार वापसी बताया है. उनसे पहले राम चरण (Ram charan) और थलापति विजय (Thalapathy vijay) ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी.

एस एस राजामौली (SS Rajamouli On Pathaan) ने ‘पठान’ की तारीफ के पुल बांधते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘ट्रेलर बहुत शानदार है. ये किंग की वापसी है. शाहरुख खान आपको ढेर सारा प्यार. पठान की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं.’ इस पर शाहरुख खान ने भी कमाल का जवाब दिया है. उन्होंने लिखा, ‘सर बस अभी उठा हूं और नाचना शुरू कर दिया है. गोल्डन ग्लोब्स में नाटू-नाटू की जीत जश्न मना रहा हूं. अभी बहुत अवॉर्ड जीतने हैं और भारत को गौरान्वित महसूस करवाना है’. ‘पठान’ को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि राजामौली की ‘आरआरआर’ की तुलना में ‘पठान’ बड़े पैमाने पर बॉलीवुड की वापसी वाली फिल्म होगी.

Sir just woke up and started dancing to Naatu Naatu celebrating your win at Golden Globes. Here’s to many more awards & making India so proud!! https://t.co/Xjv9V900Xo

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 11, 2023