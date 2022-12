Hit 2 Review: 'हिट 2' में अदिवि सेष पहले दिन ही हिट, इंप्रेसिव है मीनाक्षी संग लव स्टोरी; मिले शानदार रिव्यू

HIT: The Second Case: तेलुगू स्टार अदिवि सेष (Adivi Sesh) स्टारर ‘हिट 2’ (Hit 2 Movie) आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फर्स्ट शो से ही लोगों का शानदार रेस्पांस आ रहा है. पर्दे पर मेजर स्टार और मीनाक्षी चौधरी की मिस्ट्री थ्रिलर ‘हिट 2’ दर्शकों को यह नई फिल्म पसंद आ रही है. सैलेश कोलानू द्वारा निर्देशित फिल्म में आदिवि सेष को एक सख्त पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है, जिसे संजना नाम की एक महिला की क्रूर हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया है. मीनाक्षी चौधरी (Meenakshi Chaudhary) ने भी इस थ्रिलर में काबिल-ए-तारीफ परफॉर्मेंस दिया है और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर फ्रेश दिखती है.

नेटिजन्स अदिवि सेष के परफोर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं जिसने पर्दे पर एक शानदार और ईमानदार पुलिस अफसर बनने में अपना 100 फीसदी योगदान दिया है. फिल्म देखने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और फिल्म में उनके प्रदर्शन को सराहा. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ”#HIT2 – पहला हाफ ठीक है और दूसरा भी अच्छा है. Overdose of violence. 2 घंटे की रनिंग लेंथ क्रिस्प है. कास्टिंग और परफोर्मेंस शानदार है. क्लाइमेक्स abrupt यानी उतना अच्छा नहीं.. लेकिन #HIT3 का लीड है.. पहले भाग की तुलना उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिल्म देखने योग्य है और HIT फ़्रैंचाइज़ी मूवी लवर्स को निराश नहीं करेगी.’

#HIT2 – First half is okay and second hour is good. Overdose of violence. Running length of 2hrs is crisp. Casting & performance is good. Climax is abrupt, but the lead to #HIT3 is🔥🔥🔥. Not excellent as 1st part, but watchable and will not disappoint the HIT franchise buffs pic.twitter.com/leMmfnZdX6

एक यूजर ने फिल्म को अच्छा थ्रिलर बताया और 3/5 रेटिंग दी है. साथ ही अदिवि सेष और नैचुरल स्टार नानी को हिट 2 के लिए बधाई दी है.

Connections are too good👌👌 must watch in theatres 4/5⭐️⭐️⭐️⭐️ #HIT2 @AdiviSesh @NameisNani https://t.co/hggZLqINcA

Good first half and excellent second half. Post interval sequence 🔥🔥

तमाम लोगों ने फिल्म के लिए शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसे थिएटर्स में देखने योग्य बताया है. एक यूजर ने इसे 4/5 से रेटिंग दी है.

Verdict:Hit 2 like 1 is a satisfactory thriller which keeps you engaged throughout and keeps you guessing about the killer

Negatives: 1. Not that gripping compared to 1st case

हिट 2 फिल्म में राव रमेश, तनिकेला भरानी, ​​पोसानी कृष्णा मुरली, कोमली प्रसाद, मगंती श्रीनाथ और श्रीकांत अयंगर भी हैं. ‘हिट: द सेकेंड केस’ में अदिवि सेष केडी विजाग में एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हैं. एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस उस अफसर को चौंका देता है जब उसे पता चलता है कि जांच के तहत दिमाग को सुन्न करने वाले अपराध के पीछे एक सीरियल किलर है. उस शख्स ने संजना नाम की एक युवती को बेरहमी से मारा है और इस बीच, केडी को गर्लफ्रेंड आर्या यानी मीनाक्षी चौधरी (Meenakshi Chaudhary) भी सीरियल किलर के निशाना पर होने का डर रहता है.

#HIT2 is a HIT !! I would have done one minor thing differently but the movie works and holds you throughout! Role suited Adavi Sesh!

As per the final reveal …I did not guess it…

Movie is probably the most violent Telugu movie I have seen probably since Raktha Charithra..

— HitWicket! (@WalkingXception) December 2, 2022