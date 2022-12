रजनीकांत के बाद Kantara देख खड़े हो गए ऋतिक रोशन के रोंगटे, बोले, ऋषभ शेट्टी की फिल्म से मिली सीख

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) से लेकर रजनीकांत, कमल हासन तक, दुनिया भर की कई हस्तियों और प्रशंसकों ने ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा’ (Kantara) की प्रशंसा की है. कन्नड़ फिल्म ने देशभर के दर्शकों का मन मोहा है और इसके जरिए दर्शक अभिनेता- निर्देशक ऋषभ शेट्टी के हुनर से भी रूबरू हुए हैं उत्तर में तो इन्हें, शायद ही पहले कोई जानता होगा. हालांकि, अब कांतारा स्टार हर जुवान पर छाए हुए हैं जिसे देखो वो कन्नड़ स्टार के प्रदर्शन और निर्देशन की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है. 12 दिसंबर को बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने भी उन्हें सराहा है.

देस से ही सही आखिरकार ‘ग्रीक गॉड’ कहे जाने वाले अभिनेता ने सैंडलबुड की कला को सराहा तो सही. उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन, स्टोरीलाइन और परफोर्मेंस की तारीफ की है. ऋतिक रोशन का कहना है कि ऋषभ शेट्टी का विश्वास फिल्म को असाधारण (extraordinary) बनाता है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कांतारा के लिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वे लिखते हैं, ‘#Kantara को देखकर बहुत कुछ सीखा. @shetty_rishab की दृढ़ विश्वास की शक्ति फिल्म को असाधारण बनाती है. शीर्ष पायदान की कहानी, निर्देशन और अभिनय (storytelling, direction & acting) और क्लाइमेक्स ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए.’ ऋतिक को जवाब देते हुए ऋषभ ने आभार व्यक्त किया और लिखा, ‘बहुत बहुत धन्यवाद सर (एसआईसी).’ ऋतिक रोशन जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ फाइटर में नजर आएंगे.

Thank you so much sir ❤️❤️❤️ https://t.co/f2b1rNpWU3

— Rishab Shetty (@shetty_rishab) December 11, 2022