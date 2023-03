Rajinikanth ने पूरा किया संजू सैमसन का सपना, 21 साल बाद पूरा हुआ ख्वाब, फैंस से बयां की खुशी

रजनीकांत (Rajinikanth) साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और हर कोई उन्हें प्यार करता है. दुनियाभर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और साउथ के लोग तो उन्हें ईश्वर की तरह पूजते हैं. शायद ही कोई होगा कि जो उनका प्रशंसक न हो. उनके फैंस में कई बड़े सेलेब्स शुमार हैं और राजनीति से लेकर खेल की दुनिया के लोग भी वे पसंदीदा स्टार हैं. जब कोई चाहने वाला उनसे मुालाकात करता है तो उसका एक बड़ा ड्रीम सच हो जाता है. हाल ही में रजनीकांत ने अपने एक स्टार फैन का ख्वाब पूरा किया है. दरअसल, यहां हम टीम इंडिया के क्रिकेटर संजू सैमसन (Indian cricketer Sanju Samson) के बारे में बात कर रहे हैं. जी हां, भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन सुपरस्टार के सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं.



7 साल की उम्र से ख्वाब देखते थे संजू सैमसन

बता दें कि 7 साल की उम्र से क्रिकेटर ने रजनीकांत से मिलने का सपना देखा था और आखिरकार अब उन्होंने इसे पूरा कर लिया है. सोमवार को संजू सैमसन ने ट्विटर पर रजनीकांत के साथ उनके आवास पर मुलाकात की एक तस्वीर साझा की, जो जाहिर करती है कि उनके बचपन का सपना सच हो गया जब रजनीकांत ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें चेन्नई में अपने आवास पर आमंत्रित किया.बता दें कि संजू 21 साल से सुपरस्टार से मिलने का ख्वाब देखते रहे और अब वे बेहद खुश हैं.

At the age of 7 already being a Super Rajni fan,,I told my parents ..See one day I will go and meet Rajni sir in his house…

After 21 years,that day has come when The Thalaivar invited me..☺️🙏🏽 pic.twitter.com/FzuWWqJkif

— Sanju Samson (@IamSanjuSamson) March 12, 2023