RRR: जापान में राजामौली की फिल्म देखने 100 किलोमीटर दूर से आ रहे दर्शक, ऑस्कर से कम नहीं ये प्यार

एसएस राजामौली निर्देशित आरआरआर (RRR) का क्रेज अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. पिछले दिनों ही ये फिल्म जापान में रिलीज हुई थी जिसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर इसके चर्चे जारी हैं. फिल्म के हीरो राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) भले ही अपनी- अपनी दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हों लेकिन दर्शकों की निगाहें अभी भी उन दोनों पर अटकी हैं. जापन में इस फिल्म को देखने के लिए लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर थिएटर्स तक खिंचे चले आ रहे हैं. फिल्म वहां शानदार बिजनेस कर रही है और यहां का इसे लेकर पब्लिक टॉक भी अच्छा है जिससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि यहां इसके लंबे समय तक टिकने की उम्मीदें हैं.

हाल ही में RRR के आधिकारिक ट्विटर (RRR Twitter) पेज की ओर से जापान के थिएटर की एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें सभी सीटें फुल हैं. इससे साफ तौर पर जाहिर है कि फिल्म जापान में शानदार बिजनेस कर रही है. अगर ऐसे ही फिल्म अपना क्रेज लोगों के बीच जारी रखती है तो ये बाहुबली 2 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को आसानी से ब्रेक करेगी.

बीते दिन ही आज कुछ जापानी प्रशंसकों ने आरआरआर देखने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से उनके इलाके में स्क्रीनिंग उपलब्ध नहीं कराई गई थी. इस बात की जानकारी भी खुद RRR के पेज पर दी गई है. इस एशियाई देश में एनटीआर और राम चरण के अच्छी फैन फॉलोइंग है और यह इशारा एक बार फिर फिल्म के लिए विदेशियों द्वारा प्यार को दर्शाती है.

Travelling more than 100 KMs for an Indian film shows how much you adore us!! Nothing can beat your love. Thank you Japan ❤️ #RRR #RRRinJapan https://t.co/VVeto1BozM

— RRR Movie (@RRRMovie) November 23, 2022