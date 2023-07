0मुंबई. ‘This is the tribute to Thalaiva, मुछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के…’. साल 2013 में जब यह गाना सामने आया था तो काफी हिट हुआ था. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अपने अंदाज में ट्रिब्यूट दिया था. हनी सिंह ने इस गाने को कम्पोज किया था और वे खुद भी इस गाने में नजर आए थे. लेकिन यह गाना शुरुआत में शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं आया था फिर कैसे फिल्म में शामिल हुआ? आइए, सॉन्ग ऑफ दि वीक में इसी पर बात करते हैं.

साल 2013 में रोहित शेट्टी फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ लेकर आए थे. फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल प्ले किया था. 9 अगस्त 2013 के 70 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म रिलीज हुई थी. फिल्म को काफी सफलता मिली थी और इसने 423 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. फिल्म का संगीत विशाल शेखर ने दिया था लेकिन एक गाने के लिए गेस्ट कम्पोजर के तौर पर हनी सिंह को लिया गया था. फिल्म के लिए उन्होंने ‘लुंगी डांस’ प्रिपेयर किया था और यह काफी हिट साबित हुआ था.

शाहरुख को नहीं आया था पसंद

फिल्म में यह गाना साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट के तौर पर रखा गया था. इसे ​लेकर हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था, ‘शाहरुख भाई ने मुझे कॉल करके ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ के लिए एक गाना बनाने के लिए कहा. उन्होंने मुझे ‘अंग्रेजी बीट’ की तरह कोई गाना बनाने के लिए कहा था. मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ और बनाउंगा जो उनकी वाइब्स के साथ मैच करेगा. मैंने ‘लुंगी डांस’ बनाया और वह उन्हें पसंद नहीं आया. उन्होंने ​3 हफ्ते का समय लिया, यह डिसाइड करने के लिए कि यह गाना लिया जाए या नहीं. इसके बाद उन्होंने हामी भर दी थी.’

बता दें कि रजनीकांत को साउथ में ‘थलाइवा’ के नाम से जाना जाता है. इस गाने में रजनीकांत के बड़े पोस्टर्स यूज किए गए थे. यह गाना आज भी सुना जाता है और इसे अब तक 296 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

