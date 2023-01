Jr NTR for Oscars: ना राम चरण ना आलिया, ऑस्कर की टॉप लिस्ट में है साउथ का ये स्टार; 'RRR' मार पाएगी बाजी?

Worlds Top 10 performers to be considered for Oscars 2023: राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘RRR’ ने दुनियाभर में इतिहास रच दिया है. इसने ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी शानदार परफॉर्म किया है. दर्शकों की ओर से फिल्म की कहानी और इसकी स्टारकास्ट को काफी पसंद किया गया है. ऐसे में अब गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड में डंका बजाने के बाद फिल्म का बोलबाला ऑस्कर्स 2023 में भी नजर आ रहा है. इसकी लिस्ट में ना ही राम चरण ना ही आलिया भट्ट बल्कि जूनियर एनटीआर ने टॉप में जगह बनाई है.

जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. ऑस्कर्स 2023 में टॉप 10 परफॉर्मर्स को भी चुना जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो इस लिस्ट में टॉप पर कोई नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर ने जगह बनाई है. जूनियर एनटीआर ऑस्कर 2023 में नामांकन पाने वाले शीर्ष दावेदारों में से एक हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं. ‘RRR’ में एक्टर ने फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम का रोल प्ले किया था और इसमें अपने रोल से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था. एनटीआर ग्लोबल लाइमलाइट में बने हुए हैं. फिल्म ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब्स और क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड्स जीतकर नया इतिहास रचा था. अब इसी बीच विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जूनियर एनटीआर बेस्ट एक्टर ऑस्कर की रेस में सबसे आगे हैं. तेलुगू सुपरस्टार के फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं है.

‘RRR’ का इन अवॉर्ड शो में भी बज चुका डंका

आपको याद हो कि एस एस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ ने बेस्ट फॉरेन लेंग्वेज फिल्म कैटेगरी में क्रिटिक्स च्वॉइस अवॉर्ड अपने नाम किया था. फिल्म को ‘नाटू नाटू’ के लिए बेस्ट सॉन्ग का भी अवॉर्ड दिया गया था, जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था. इसके अलावा गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड में भी ‘नाटू नाटू’ को बेस्ट सॉन्ग (मोशन पिक्चर) घोषित किया गया था.

वहीं, 95वें अकेडमी अवॉर्ड में भी इस गाने को ऑरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. राम चरण ने कहा था कि अगर फिल्म ऑस्कर जीतती है तो वो और जूनियर एनटीआर स्टेज पर भी परफॉर्म करेंगे. इस गाने का तेलुगू ट्रेक वेटरेन म्यूजिक डायरेक्टर एमएम कीरावणी ने तैयार किया था और काला भैरवा-राहुल सिप्लिगुंज द्वारा इसे गाया गया था.

Tags: Jr NTR, Ram Charan, South cinema