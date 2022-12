VIDEO: कन्नड़ एक्टर दर्शन को पब्लिक के बीच मारी चप्पल, कहा था- भाग्य की देवी को पकड़ो और...

बेंगलुरु. कन्नड़ अभिनेता दर्शन पर इन दिनों इतने भड़के हुए हैं कि उन्हें जहां देख रहे हैं वहां उनकी आलोचना हो रही है. ताजा मामले में तो हद ही हो गई. एक ईवेंट के दौरान किसी ने दर्शन पर चप्पल फेंककर मार दी. गनीमत रही कि चप्पल उनके मुंह की जगह कंधे पर लगी. लेकिन, चप्पल लगते ही वह और उनके आसपास मौजूद लोग तगड़ा झटका खा गए. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें, यह घटना उस वक्त घटी जब दर्शन टीम के साथ होसपेट में अपनी अगली फिल्म ‘क्रांति’ का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इसी फिल्म के गाने को लेकर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था. उनकी फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है. कार्यक्रम शुरू होने के बाद जब दर्शन लोगों को संबोधित करने स्टेज पर चढ़े तो किसी ने खींचकर चप्पल मार दी.

अभिनेता ने की शांति की अपील

चप्पल लगते ही दर्शन और स्टेज संभाल रही टीम चौंक गई. इससे पहले कोई कुछ समझ पाता चारों तरफ शोर मच गया. थोड़ी देर बाद दर्शन ने खुद संभाला और फैंस से शांति की अपील की. इसके बाद पूरा इवेंट शांति से हुआ. बताया जा रहा है कि दर्शन के फैंस मांग कर रहे हैं कि उनके चहेते अभिनेता को चप्पल मारने वाले को गिरफ्तार किया जाए.

He has crossed all limits now. @dasadarshan Insults Women & Sacred Hindu Belief with this third class statement on a Youtube Interview

Imagine the Outrage if a Bollywood Actor said this. Continue Boycotting his cheap movies like most Kannada Audience & Media have already done. pic.twitter.com/rxWXlBYMYH

— | (@Karnatakaa_BO) December 8, 2022