Kantara ott Release: ऋषभ शेट्टी की कांतारा के नए वर्जन से दुखी हुए दर्शक, क्लाइमेक्स से हटा ये लोकप्रिय सीन

ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) स्टारर ‘कांतारा’ आखिरकार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो चुकी है. बीते दिन यानी 24 नवंबर को ही फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियोज (Kantara on OTT) पर साउथ की भाषाओं में रिलीज किया गया है. हालांकि, ओटीटी वर्जन ने दर्शक खुश नहीं बल्कि अपसेट हैं, क्योंकि इससे उस लोकप्रिय दृश्य को हटा दिया गया है जिसे देखना लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. फिल्म के डिजिटल वर्जन में क्लाइमेक्स सॉन्ग वराह रूपम को हटा दिया गया है और इसे नए वर्जन से रिप्लेस किया गया है.

म्यूजिक ब्रांड थैक्कुडम ब्रिज द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई के बाद अमेजन प्राइम ने फिल्म कांतारा से सॉन्ग को हटा दिया है, ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी तरह की लीगल कंट्रोवर्सी में न पड़े. मालूम हो कि केरल के एक बैंड ‘थैक्कुडम ब्रिज’ ने कन्नड़ फिल्म के निर्माताओं पर उनके गाने ‘नवरसम’ को चोरी कर तोड़-मरोड़ के पेश करने का आरोप लगाया था. बैंड ने दावा किया था कि ‘वराह रूपम’ (Varaha Roopam Daiva Va Rishtam) गाना उनके गाने ‘नवरसम’ की एक कॉपी है, क्योंकि कंतारा के गाने का राग ‘नवरसम’ के समान है. यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कन्नड़ थ्रिलर को वराह रूपम के नए वर्जन के साथ जारी किया लेकिन प्रशंसक इससे निराश हैं. कई प्रशंसकों ने कहा कि वराह रूपम के बिना कंतारा उतनी उतनी आकर्षक नहीं लगी.

Watching #Kantara without #Varaharoopam isn’t the og Kantara we celebrated That version just elevated the film to the next level @shetty_rishab @hombalefilms pic.twitter.com/DZrj79WgLE

फिल्म से वराह रूपम को हटाने और एक नए वर्जन के साथ अपडेट करने से फिल्म प्रेमी बेहद परेशान हैं. कई प्रशंसकों ने ट्विटर पर क्लाइमेक्स सॉन्ग को लेकर अपने विचार साझा किए हैं. इस गाने के हटने के बाद ट्विटर पर कई तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं जिन्हें आप यहां देख सकते हैं.

#Kantara

If Hombale knew Kantara would collect 400cr they would have bought rights for “Varaha Roopam” instead of lifting it

M surprised how they failed to solve the issue till now

Climax is incomplete without this pic.twitter.com/Bf0k891aAu

