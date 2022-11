Superstar Krishna Death: महेश बाबू के पिता के निधन से इंडस्ट्री को बड़ा झटका, कमल हासन बोले- 'एक युग का अंत'

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) के ये साल बड़ा ही मनहूस साबित हुआ है. साल की शुरुआत में ही उन्होंने बड़े भाई को खोया दिया फिर मां इंदिरा देवी को और अब सुपरस्टार कृष्णा के निधन से उनके सिर से बाप का साया भी उठ गया है. कृष्णा (Mahesh Babu Father Krishna Death) ने अपनी अंतिम सांस 79 की उम्र में ली. उन्हें हार्ट अटैक और सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गए. उनके जाने से जहां परिवार में मातम छाया है वहीं, इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है. साउथ स्टार्स उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. कमल हासन (Kamal Haasan) ने उनके निधन पर कहा, ‘एक युग का अंत हो गया’. हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

The demise of Krishna garu is a great loss to the Telugu film industry … working with him in 3 films are memories i will always cherish. My heartfelt condolences to his family …may his soul rest in peace @urstrulyMahesh — Rajinikanth (@rajinikanth) November 15, 2022

रजनीकांत ने सुपरस्टार कृष्णा के निधन पर रजनीकांत (Rajinikanth) को काफी दुखी महसूस किया गया. उन्होंने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, ‘कृष्णा सर का निधन तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है. उनके साथ 3 फिल्मों में काम करना मुझे आज भी याद है. मैं हमेशा इसे संजो कर रखूंगा. उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे’.

An icon of Telugu cinema Krishna gaaru is no more, an era ends with his demise. I wish to share the grief of brother @urstrulyMahesh who has to bear this third emotional trauma of losing a mother, brother and now his father. My deepest condolence dear Mahesh gaaru. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) November 15, 2022

कमल हासन ने लिखा, ‘तेलुगू सिनेमा के आइकन स्टार कृष्णा सर नहीं रहे. एक युंग का अंत हो गया. मैं अपने भाई महेश बाबू के दुख को साझा करना चाहता हूं, जिन्हें मां, भाई और अब पिता को खोने का यह तीसरा भावनात्मक सदमा झेलना पड़ रहा है. परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना’. इसके साथ ही ट्विटर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेकर राव ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

Deeply saddened on the passing of #KrishnaGaru a man who made a great mark as a #SuperStarKrishna . May his soul #RIPKrishnaGaru . My condolences to @urstrulyMahesh and family in these trying times🙏🙏🙏 pic.twitter.com/SZKWLoaHYF — Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) November 15, 2022

राधिका सरथकुमार (Radikaa Sarathkumar) ने लिखा, ‘कृष्णा सर के निधन से गहरा झटका लगा है. उन्होंने सुपरस्टार कृष्णा के रूप में एक गहरी छाप छोड़ी है. उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को मेरी ओर से संवेदनाएं हैं’.

Dear @urstrulyMahesh,

Krishna Garu entertained audiences worldwide for so many years & he will stay in our hearts forever. He was a super star who lived a complete life. Pls stay strong brother. It has been a very difficult year. My prayers and thoughts with you.#RIPKrishnaGaru — Karthi (@Karthi_Offl) November 15, 2022

कार्थी (Karthi) ने लिखा, ‘कृष्णा सर ने लंबे समय तक दुनियाभर का मनोरंजन किया. वो हम सभी के दिल में रहेंगे. वो ऐसे सुपरस्टार रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जिया है. प्लीज मजबूती से खड़े रहें भाई. ये साल आपके लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना आपके लिए हैं’.

This is Heart Breaking. Our SUPERSTAR KRISHNA Garu is no more.

Legend 🙏🏽 Icon and Inspiration for Generations …. We will all Miss You sir .

Praying for strength to the family @ManjulaOfficial , @urstrulyMahesh sir. May god be with you in this Testing time. pic.twitter.com/gm9OlQQYsL — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) November 15, 2022

‘कार्तिकेय’ फेम एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने लिखा, ‘ये दिल को तोड़ देने वाली खबर है. हमारे कृष्णा सर अब नहीं रहे. लेजेंड आइकन और सभी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा हैं. हम सभी आपको याद करेंगे सर. महेश बाबू और परिवार को शक्ति दें. इस कठिन घड़ी में भगवान आपके साथ हो’.

