साउथ की फेमस एक्ट्रेस के घर बजने वाली थी शहनाई, लेकिन आई मौत की खबर, परिवार में छा गया मातम, जानें

साउथ इंडस्ट्री से एक बाद के दुख भरी खबरें सामने आ रही हैं. अभी बीते दिनों ही जूनियर एनटीआर के भाई नंदमुरी तारक रत्न का निधन हुआ था. उन्होंने दिल का दौरा पड़ने के बाद 39 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. अभी इंडस्ट्री इस शोक से निकल पाती कि एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अब मलायलम की हास्य अभिनेत्री और प्रसिद्ध टीवी होस्ट सुबी सुरेश (Subi Suresh) का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी. इसी बीच उनके निधन की खबर ने सभी को चौंका दिया. उनके फैंस के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है. उन्होंने 41 साल की उम्र में 22 फरवरी को अंतिम सांस ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुबी लीवर से संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं. बुधवार की सुबह को कोच्चि के एक प्राइवेट अस्पताल में एक्ट्रेस का निधन हुआ. सुबी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक पॉपुलर नाम थीं, जिन्होंने अपनी फिल्मों में शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है.

literally grew up watching her comedy shows and comic roles in movies

one headstrong of a woman who made herself a place in comedy field mainly dominated by males in early 2000s

rip subi, gone way too soon 🕊️

she was just 41 🙁 #subisuresh pic.twitter.com/oI0jGgKRv2

