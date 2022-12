Throwback: चिरंजीवी को याद आए पुराने दिन, 'नौसेना कैडेट' के लुक में शेयर की फोटो, देखिए

साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी (Megastar Chiranjeevi) भारतीय सिनेमा के टैलेंटेड एक्टर हैं. वो अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. एक्टर को हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवॉर्ड 53वें IFFI गोवा में दिया गया था. गोवा में इस दौरान मेगास्टार ने इंडियन नेवी ऑफिसर से एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी. इनसे मिलने के बाद चिरंजीवी ने अपने नौसेना कैडेट के दिनों को याद किया और उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक पुरानी फोटो को शेयर किया है. इसमें उन्होंने एक तरफ नेवी ऑफिसर के साथ भी तस्वीर शेयर की है.

चिरंजीवी ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी पुरानी फोटो को शेयर किया है. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने लिखा, ‘जब नौसेना अधिकारियों के एक ग्रुप ने पिछले सप्ताह गोवा एयरपोर्ट पर एक फोटो के लिए कॉनटेक्ट किया तो ये मुझे नौसेना कैडेट की यादों में ले गया… जब मैंने एनसीसी ज्वॉइन किया था! ये मेरे लिए काफी यादगार है. गोवा डायरीज, हैप्पी नवल डे’.

When a bunch of Naval officers approached me for a picture at Goa airport last week, It took me down memory lane effortlessly.. to my days as a Naval Cadet.. when I had enlisted for the NCC! Delightfully nostalgic it was!#GoaDiaries #HappyNavalDay pic.twitter.com/n8WAQ4nRad

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 4, 2022