मुंबई. अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपने गौर किया होगा कि आजकल सेलेब्स की एआई फोटोज (AI Photos) ट्रेंड में हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सेलेब्स को अनोखे स्टाइल में प्रजेंट किया जा रहा है और इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है. अब फोटो के साथ ही इस कड़ी में वीडियो भी एड हो गया है. ऐसा ही एक ​वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. इसमें साउथ एक्टर्स मोहनलाल, ममूटी और फहाद फासिल की एआई फोटोज को वीडियो में मर्ज किया गया है. यह ​वीडियो क्लिप ‘The Godfather’ पर बनाई गई है.

एआई की मदद से बना ये फेक वीडियो मूवी लवर्स का ध्यान खींच रहा है. हॉलीवुड मूवी ‘The Godfather’ साल 1972 में रिलीज हुई थी. यह अमेरिकन गैंग्सटर ड्रामा खास लोकप्रिय हुआ था. अब इसी फिल्म के एक सीन में साउथ के फेमस एक्टर्स मोहनलाल, ममूटी और फहाद फासिल को एड करके वीडियो बनाया गया है. वीडियो में मोहन लाल को माइकल कोरलियोनी, ममूटीको मोए ग्रीन और फहाद को फ्रेडो कोरलियोनी के तौर पर दिखाया गया है.

Mind blowing Godfather featuring Mammootty, Mohanlal and Fahadh Faasil.

We need this made. Who is up for the challenge? @NetflixIndia @PrimeVideoIN @DisneyPlusHS

pic.twitter.com/iOUnxFW3BR

— Film History Pics (@FilmHistoryPic) June 25, 2023