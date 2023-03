Naatu Naatu सिंगर राहुल सिप्लिगुंज का जोरदार स्वागत, पहनाई गई कई किलो की माला, वायरल हुआ वीडियो

‘Naatu Naatu’ फेम सिंगर राहुल सिप्लिगुंज जैसे ही लॉस एजेंलिस से ऑस्कर जीतकर वापस अपने देश वापस लौट हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा. नाटू नाटू गाने से पहले शायद ही उन्हें लोग उतना जानते थे जैसे कि अब उनकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं. कुछ समय पहले ही वे हैदराबाद पहुंचे हैं जहां उनके प्रशंसकों ने हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया. उनके आगमन पर प्रशंसकों और मीडियाकर्मियों की भारी भीड़ देखने को मिली. साउथ इंडियन सिंगर पर लोगों ने अपना प्यार लुटाया और वे सभी उन्हें देख काफी एक्साइटिड दिखे.

सामाचर एजेंसी ने राहुल सिप्लिगुंज का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोगों ने उनके गले कई किलो का फूलों का हार पहनाया जिसका भार वे कुछ ही छण सह पाए और उन्होंने तुरंत अलग कर दिया. सिंगर ने भी लोगों द्वारा मिले प्यार का दिल से शुक्रिया किया और फिर वे सीट पर बैठ गए.

#WATCH | Singer of #Oscars winning song ‘Naatu Naatu’, Rahul Sipligunj arrives at Hyderabad Airport; receives a warm welcome. pic.twitter.com/7Jr4DVApwV

— ANI (@ANI) March 18, 2023