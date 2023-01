Golden Globe Award: एसएस राजामौली के लिए देशभर में जश्न, पर ट्रोल हो रहे Naatu Naatu स्टार राम चरण; वजह जानिए

इस वक्त पूरा देश 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में आरआरआर की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है. ऑस्कर के बाद ये दूसरा बड़ा अवॉर्ड है जिसे एसएस राजामौली की फिल्म ने जीता है और इसमें RRR स्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर का भी योगदान है. दोनों स्टार के डांस परफोर्मेंस ने दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीता है और ये गाना ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुआ है. जहां तमाम यूजर्स इस गाने के वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर टीम की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पत्रकार के साथ रामचरण (Ram Charan) के साक्षात्कार का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है और नेटिजन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं . दरअसल, बातचीत के दौरान लोग उन्हें ‘दक्षिण भारत’ (South India) और उच्चारण के लिए ट्रोल कर रहे हैं.

हाल ही हुए एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार द्वारा राम चरण से पूछा गया कि वह फिल्म ‘आरआरआर’ के लिए नामांकित होने के साथ कैसा महसूस करते हैं? तब वे पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि यह अभी इतना वास्तविक क्षण (surreal moment) है और मेरे पास पूरी मेहनत को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है. पूरी टीम ने इस पर हार्ड वक्त किया है. ये भारत, भारत के दक्षिण से (South of India) से आकर फिल्मों की भूमि पर आकर सराहा जा रहा है. आप जानते हैं यह हमें वापस आने और बेहतर फिल्में करने के लिए और अधिक ऊर्जा देता है. और क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कि तकनीशियन यहां के शीर्ष निर्देशकों (top directors) के साथ काम करना पसंद करें. मैं चाहता हूं कि वे हमें अनुभव करें और दुनिया एक साथ आ रही है, सिनेमा एक साथ आ रहा है. महामारी के लिए धन्यवाद.’

