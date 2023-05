जो न बॉलीवुड में आजतक हुआ, और न हॉलीवुड में, साउथ फिल्म में होगा वो करिश्मा, सुपरस्टार ने फैंस के हाथों में दी कमान

नई दिल्ली. टॉलीवुड का वो स्टार जिसको लोगों ने काफी प्यार दिया, जिनकी फिल्मों के लिए उनके फैंस इंतजार करते हैं. उन्होंने एक्शन, रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर लगभर हर जोनर की फिल्मों में काम किया है. सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं. ये वर्सेटाइल एक्टर और कोई नहीं बल्कि महेश बाबू हैं. जो आज अपने पिता की 80वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं. महेश ने पिता को खास अंदाज में विश करते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म SSMB28 से अपना पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को ऐसी जिम्मेदारी दी है, जो इससे पहले न बॉलीवुड हुआ और न ही हॉलीवुड में.

महेश बाबू अपनी अपकमिंग फिल्म SSMB28 को लेकर सुर्खियों में है. आज पिता को याद करते हुए उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. ट्विटर पर Lets OTT नाम से बने हैंडल पर महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर करते हुए उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी फैंस को दी है.

अगले साल रिलीज होगा मोस्ट अवेटेड फिल्म SSMB 28

महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म SSMB 28 अगले साल 13 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन और डायरेक्शन त्रिविक्रम श्रीनिवास में किया है. इस फिल्म में महेश के साथ पूजा हेगड़े और श्रीलीला भी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं. ssmb28 का म्यूजिक प्रोडक्शन थमन एस ने किया है.

ये आपके लिए है पापा…

ट्विटर पर Lets OTT पर पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार टाइटल का खुलासा खुद एक्टर के फैंस द्वारा, क्या आप तैयार हैं’. इसके साथ ही महेश बाबू ने भी अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया था और इसे पोस्ट करते हुए लिखा- ‘आज का दिन बहुत खास है, ये आपके लिए है पापा’.

For the FIRST Time in the History of Indian Cinema TITLE REVEALING By The Actor’s Fans itself #SSMB28MassStrike Today 06:03PM On Big screen , Are You Ready ??@urstrulyMahesh #SSMB28 pic.twitter.com/8LkAVF5rNG

