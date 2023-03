Oscars 2023: दीपिका ने किया ऑस्कर्स में 'नाटू नाटू' की जीत का ऐलान! खूब हुई हूटिंग, बार-बार अटकीं

Naatu Naatu Oscar Award 2023: 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स का धमाकेदार आगाज हुआ. ये अवॉर्ड नाइट भारत के लिए काफी स्पेशल और यादगार हो गई. इसमें ‘आरआरआर’ के ‘नाटू नाटू’ गाने का डंका बजता दिखाई दिया. चारों तरफ नाटू नाटू के लिए ही तालियों की गड़गड़ाहट देखने के लिए मिला. जैसे ही जीत का ऐलान किया गया तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. लोगों ने खूब हूटिंग की. इस दौरान भारत की जीत की खुशी दीपिका पादुकोण के चेहरे पर देखने के लिए मिली. जीत का ऐलान करते हुए उनका चेहरा ब्लशिंग कर रहा था. ये वो पल था, जो यादों में सहजने लायक है.

ऑस्कर के मंच पर सिंगर काल भैरव और हालु सिप्लिगंज ने ‘नाटू नाटू’ गाने पर धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस दी. इस परफॉर्मेंस का ऐलान स्टेज पर बॉलीवुड ब्यूटी दीपिका पादुकोण ने किया था. इस दौरान के कई वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. इनमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो सॉन्ग ‘नाटू नाटू’ की खूब तारीफ कर रही हैं. ‘नाटू नाटू’ का नाम सुनते के साथ ही ऑडियंस खूब हूटिंग करती है. तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठता है. लोगों की हूटिंग की वजह से दीपिका अपनी स्पीच को बार-बार रोकती हैं. विदेशी जमीन पर भारतीय गीत को लोगों से इतना सपोर्ट मिलना वाकई में वो नजारा शानदार था. इस बीच वो खुशी भी एक्ट्रेस चेहरे पर साफतौर से देखने के लिए मिली. उनका चेहरा ब्लश कर रहा था.

OMGGG the cheer that #RRR & #NaatuNaatu got 😍😍😍 And that pride on #DeepikaPadukone‘s face ❤❤#Oscars2023 #Oscars95 #Oscar pic.twitter.com/iyThXpYxQs

— sana farzeen (@SanaFarzeen) March 13, 2023