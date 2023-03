Pathaan ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड, 40 दिन से Box Office पर राज कर रहे शाहरुख, कमाए इतने करोड़

Pathaan Collection: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) स्टारर पठान फिल्म (Pathaan) को जितना लोगों ने ट्रोल किया, उतना ही उसे दर्शकों से प्यार भी मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Pathaan Box Office) पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की है. फिल्म को सिनेमाघरों में लगे हुए 40 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके लोग इसे देखने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं. 6 साल के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड टूट गया और अब शाहरुख खान स्टारर इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. फिल्म एसएस राजामौली (SS Rajamouli) निर्देशित बाहुबली 2 के हिंदी कलेक्शन (Pathaan beating Baahubali 2: The Conclusion) रिकॉर्ड को तोड़ रही है. हाल ही में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रभास स्टारर के निर्माता ने अपनी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं दी (unexpected reactions) हैं. उन्होंने पठान को लेकर क्या कहा इसके लिए आपको पूरी खबर पढ़नी होगी.

सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी ‘पठान’

‘पठान’ भारत में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इसी के साथ सिद्धार्थ आनंद (Siddharth Anand) का निर्देशन आखिरकार बाहुबली 2 के हिंदी लाइफटाइम कलेक्शन को टक्कर देकर अधिक प्रत्याशित मील का पत्थर साबित हुआ है. फिल्म की शानदार उपलब्धि ने सोशल मीडिया वार बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के चरम समर्थकों (extreme supporters) के एक हिस्से को छोड़ दिया. हालांकि, फिल्म को लेकर अभी भी कई लोग हेटफुल ट्वीट कर रहे हैं. लेकिन उससे पठान के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा.

Nothing more thrilling than seeing how Indian cinema is thriving!!… Thank you @Shobu_ for giving us a landmark film like @BaahubaliMovie directed by the visionary @ssrajamouli – it has inspired us to work harder ♥️ @iamsrk @deepikapadukone @TheJohnAbraham #SiddharthAnand https://t.co/Y88pG33l9P

— Yash Raj Films (@yrf) March 4, 2023