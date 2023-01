Pathaan के ट्रेलर में शाहरुख के ऐक्शन सीक्वेंस के मुरीद हुए साउथ स्टार्स, कहा- 'ऐसा पहले कभी नहीं देखा'

शाहरुख खान (Shah Rukh khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की बहुचर्चित फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का ट्रेलर तमाम विवादों के बाद रिलीज कर दिया गया है. इसके ट्रेलर में किंग खान जबरदस्त ऐक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उनका ऐक्शन सीक्वेंस काफी पसंद किया जा रहा है. इसके ट्रेलर ने फैंस को फिल्म की रिलीज के लिए काफी एक्साइटेड कर दिया है. इसी बीच अब साउथ सेलेब्स के भी इस पर रिएक्शन आए हैं. वो शाहरुख के ऐक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इसके मुरीद हो गए हैं. इसमें राम चरण, दुलकर सलमान, थलापति विजय समेत कई स्टार्स के रिएक्शन आए हैं. राम ने कहा कि ‘ऐसा पहले कभी नहीं देखा’.

‘RRR’ फेम एक्टर राम चरण (Ram charan) ने ट्विटर पर ‘पठान’ की तारीफ की है. उन्होंने फिल्म तारीफ और टीम को बधाई देते हुए लिखा, ‘पठान की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं. शाहरुख सर आपको ऐक्शन सीक्वेंस में देखने के लिए एक्साइटेड हूं. ऐसा पहले कभी नहीं देखा है’. उन्होंने पोस्ट के साथ ही फिल्म के ट्रेलर का लिंक भी शेयर किया है.

Wishing the whole team of #Pathaan all the very best! @iamsrk Sir looking fwd to seeing you in action sequences like never before! #PathaanTrailer https://t.co/63G1CC4R20 @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/MTQBfYUfjg

इसके साथ ही थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने ट्विटर पर लिखा, ‘शाहरुख सर और पठान की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं. यहां देखिए ट्रेलर’. वहीं, ‘सीता रामम’ स्टार दुलकर सलमान (Dulquer Salmaan) ने शाहरुख की पोस्ट पर कमेंट किया और इसे ‘फायर’ बताया है. इसकी तारीफ के लिए उनके पास तो शब्द कम पड़ गए.

Wishing @iamsrk sir and the team all the best for #Pathaan

Here is the trailer https://t.co/LLPfa6LR3r#PathaanTrailer

— Vijay (@actorvijay) January 10, 2023