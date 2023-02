Kasinadhuni Viswanath Death: मशहूर एक्टर- डायरेक्टर की मौत से PM मोदी दुखी, भारतीय सिनेमा में शोक की लहर

दादा साहेब फाल्‍के अवार्ड से सम्‍मानित कसीनाधुनी विश्वनाथ (Kasinadhuni Viswanath) भारतीय सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर थे जिनका बीते दिन 92 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके जाने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स भी दुखी है. वे एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और शानदार अभिनेता भी थे. उन्हें अपने कामों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और वे कई कलाओं में पारंगत थे. कसीनाधुनी को साल 1981 में ‘बेसनकॉन फिल्म फेस्टिवल ऑफ फ्रांस’ में प्राइज ऑफ द पब्लिक से सम्मानित किया गया था. 1992 में, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश राज्य रघुपति वेंकैया पुरस्कार और नागरिक सम्मान पद्म श्री मिला. 2017 में, उन्हें भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

महान फिल्म निर्माता-अभिनेता के विश्वनाथ का 2 फरवरी को निधन हो गया. उन्हें अंतिम सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने के विश्वनाथ को सिनेमा जगत का दिग्गज बताया और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की सराहना की. उन्हें तेलुगू, तमिल और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त करने पर लिखा, ‘श्री के. विश्वनाथ गरु के निधन से दुखी हूं. वे सिनेमा जगत के एक दिग्गज थे, जिन्होंने खुद को एक रचनात्मक और बहुमुखी निर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित किया. उनकी फिल्मों ने दशकों तक विभिन्न शैलियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.’

Saddened by the passing away of Shri K. Viswanath Garu. He was a stalwart of the cinema world, distinguishing himself as a creative and multifaceted director. His films covered various genres and enthralled audiences for decades. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) February 3, 2023

कमल हासन ने के विश्वनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथ से लिखा एक नोट लिखा. उन्होंने उन्हें ‘मास्टर’ कहा और कहा कि उनकी कला उनके जीवनकाल और शासन से परे रहेगी.

मेगास्टार चिरंजीवी को भी विश्वनाथ के जाने का बड़ा झटका लगा है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, श्री के विश्वनाथ की क्षति भारतीय / तेलुगू सिनेमा और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक अपूरणीय शून्य है! कई प्रतिष्ठित, कालातीत फिल्मों के नायक! द लेजेंड लाइव रहेगा! शांति !!

Shocked beyond words!

Shri K Viswanath ‘s loss is an irreplaceable void to Indian / Telugu Cinema and to me personally! Man of numerous iconic, timeless films! The Legend Will Live on! Om Shanti !! 🙏🙏 pic.twitter.com/3JzLrCCs6z — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 3, 2023

अनिल कपूर के गुरू थे विश्वनाथ

‘ईश्वर’ 1989 की बॉलीवुड फिल्म है, जिसे के विश्वनाथ ने लिखा और निर्देशित किया था. इस फिल्म में विजयशांति के साथ अनिल कपूर ने अभिनय किया था, जो तेलुगु कल्ट क्लासिक स्वाति मुट्यम का रीमेक है जिसमें कमल हासन ने अभिनय किया था. सेट और फिल्म की तस्वीरें साझा करते हुए, अनिल कपूर ने ट्विटर पर लिखा, ‘के. विश्वनाथ जी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ईश्वर के समय आपके साथ सेट पर होना एक मंदिर में होने जैसा था… आत्मा को शांति मिले मेरे गुरु.’ पहली फोटो में अनिल के विश्वनाथ के चरणों में आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं.उन्होंने जो दूसरी तस्वीर पोस्ट की वह ईश्वर का बीटीएस शॉट है. चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर और एस एस राजामौली जैसे कई महान हस्तियों ने विश्वनाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया.

K. Vishwanath Ji you taught me so much, being on set with you during Eeshwar was like being in a temple…

RIP My Guru 🙏 pic.twitter.com/vmqfhbZORx — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 2, 2023

विश्वनाथ के बारे में

आपको बता दें कि अपनी कई सफल फिल्मों के कारण वह एक आइकन बन गए, जिन्होंने सिनेमा में संगीत के महत्व पर प्रकाश डाला. हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम करते हुए, के विश्वनाथ न केवल अभिनेताओं बल्कि फिल्म निर्माताओं, तकनीशियनों और निर्माताओं द्वारा कला और शिल्प के बारे में उनके ज्ञान व समझ के लिए और दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े सिनेमा का निर्माण करने के लिए सम्मानित थे. के विश्वनाथ ने अक्किनेनी नागेश्वर राव (एएनआर) आत्मा गोवरम के साथ निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नंदी पुरस्कार जीता. निर्देशन के अलावा, के विश्वनाथ ने अभिनय में भी कदम रखा. उन्हें कुरुथिपुनल, भगवती, यारदी नी मोहिनी, पांडुरंगुडु, नरसिम्हा नायडू, सीमासिम्हम, आदि में देखा गया था.

