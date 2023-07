मुंबई. What in Project K, Big Update on 20th July ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) की विफलता के बाद प्रभास के करियर के लिए ‘सालार’ (Salaar) और ‘प्रोजेक्ट के’ (Project K) दो बड़ी फिल्में हैं. अब प्रभास के ​फैंस के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है. प्रभास की फिल्म ‘प्रोजेक्ट के’ की पूरी डिटेल जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है. खास बात यह है कि इसके लिए ‘प्रोजेक्ट के’ के साथ ‘सालार’ भी आ रहा है’ प्रभास ने एक नया पोस्टर शेयर​ किया है, जिसमें ‘सालार’ और ‘प्रोजेक्ट के’ साथ दिख रहे हैं. इसके साथ ही बिग डेट्स की भी डिटेल दी गई.

प्रभास की फिल्म ‘सालार’ 28 सितम्बर को रिलीज हो रही है और इसे ‘केजीएफ’ फेम प्रशांत नील ने निर्देशित किया है. वहीं, ‘प्रोजेक्ट के’ की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, इसे अश्विन नाग ने डायरेक्ट किया है. प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्टर शेयर​ किया है. इसमें उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को यूएसए में और 21 जुलाई को भारत में दोनों फिल्मों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आने वाला है.

‘What is Project K?’ से उठेगा पर्दा

प्रभास ने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर किया है, उसमें एक तरफ ‘सालार’ का हाथ और एक तरफ ‘प्रोजेक्ट के’ वाला हाथ नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने लिखा है, ‘​दुनिया अल्टीमेट शोडाउन का इंतजार कर रही है. अपने आपको तैयार कर लो ‘प्रोजेक्ट के’ की दुनिया की झलक पाने के लिए. ‘प्रोजेक्ट के’ 20 जुलाई को यूएसए और 21 जुलाई को इंडिया में.’ बता दें फिल्म के प्रति लोगों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए मेकर्स ने जुलाई से दिसम्बर तक के लिए प्लानिंग कर रखी है. इस कड़ी में बीते दिनों मेकर्स ने ट्वीट किया था ‘What is Project K?’. इसने सभी का ध्यान खींचा था और कुछ ही देर में इसे मिलियन व्यूज मिल गए थे.

बता दें कि 20 जुलाई को San Diego Comic Con 2023 में फिल्म से जुड़ी बड़ी डिटेल्स शेयर करेंगे. इस दिन फिल्म से जुड़े कई बड़े सितारे एक ही मंच पर नजर आएंगे. बड़े लेवल पर होने वाले इस इवेंट को ‘This is Project K: First Glimpse of India’s Mytho-sci-fi Epic’ नाम दिया गया है.

