Rishab Shetty And Rajinikanth: 400 करोड़ की कमाई करने के बाद कांतारा स्टार को रजनीकांत से मिला कीमती उपहार

‘कांतारा’ फिल्म (Kantara) को रिलीज हुए डेढ़ माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब भी इसके शो सिनेमाघरों में जारी है. कन्नड़ फिल्म का हिंदी वर्जन (Kantara Hindi Version) 14 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में आया था और अब भी बड़ी संख्या में लोग टिकट विंडो पर दिख रहे हैं. 16 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने दोगुन, चौगुना नहीं बल्कि कई गुना कमाई कर ली है. अब तक फिल्म ने 370 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है और वहीं इसके हिंदी वर्जन 100 करोड़ का कारोबार के बेहद करीब है. इस फिल्म को देखने के बाद हर एक बड़ा स्टार और निर्देशक ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) के हुनर का मुराद हो गया है. इसी बीच सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने अभिनेता-फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को फिल्म की सक्सेज पर एक उपहार दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रजनीकांत ने हाल ही में ऋषभ शेट्टी (Rajinikanth gives A Gold Chain to Rishab Shetty) को अपने चेन्नई निवास पर एक निजी मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने कन्नड़ स्टार को उनकी फिल्म कांतारा की सुपर सक्सेस की बधाई दी. इसी के साथ उन्होंने अभिनेता को उपहार में सोने की चेन के साथ एक लॉकेट दिया है. वैसे आप उनकी फीचर पिक्चर में भी वो लॉकेट चैन के साथ देख सकते हैं जिसे ऋषभ ने पहना है. उन्होंने अभिनेता को सम्मान में एक शॉल भी ओढ़ाया. रजनीकांत भी फिल्म की तारीफ करते हुए इसे 50 साल में एक बार होने वाली फिल्म बताते नजर आए. उनके ऐसे शब्दों ने ‘कांतारा’ की लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. चूंकि ये फिल्म ऋषभ शेट्टी ने ही लिखी है और उन्होंने ही इसे निर्देशित किया है. यानी फिल्म का जो डायरेक्टर है वही हीरो और स्क्रिप्ट राइटर है.

Moments to treasure for life for the #HombaleFilms #Kantara team. With #noneother than the #Thalaiva himself

Thank you @rajinikanth sir for your precious time. 🙏@VKiragandur @hombalefilms @HombaleGroup @shetty_rishab @Karthik1423 pic.twitter.com/C0TGF1sYXH

— Hombale Films (@hombalefilms) October 29, 2022