पैसे की हुई बारिश, 'जेलर्स' के मेकर्स अब ऐसे लुटा रुपए, म्यूजिक कंपोजर को गिफ्ट की 1.5 करोड़ की कार और दिया चेक

मुंबई. रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’ ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. यह रजनीकांत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन हई है. इससे पहले साल 2018 में आई फिल्म ‘2.0’ ने 720 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. ‘जेलर’ की सफलता पर फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने चार दिन पहले रजनीकांत को एक लग्जीरियस बीएमडब्ल्यू एक्स7 और डायरेक्टर नेल्सन को पोर्श कार गिफ्ट की थी. इन कारों की कीमत करोड़ों में थी.

अब कलानिधि मारन ने ‘जेलर’ के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर को भी 1.5 करोड़ रुपए की लग्जीरियस पोर्श कार गिफ्ट की है. इसके अलावा उन्होंने अनिरुद्ध को एक चेक भी दिया है. कलानिधि प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स के मालिक हैं. सन पिक्चर्स ने ट्विटर पर अनिरुद्ध को दी गई गाड़ी का वीडियो और उन्हें चेक सौंपते हुए दयानिधि का फोटो ट्वीट किया.

सन पिक्चर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मेगा ब्लॉकबस्टर ‘जेलर’ की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए कलानिधि मारन ने एक बिल्कुल नई पोर्श कार की चाबी अनिरुद्ध को गिफ्ट की.” वहीं, अनिरुद्ध को चेक सौंपते हुए कलानिधि की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “जेलर की बड़ी सफलता को सेलिब्रेट करते हुए कलानिधि ने अनिरुद्ध को चेक सौंपा.”

