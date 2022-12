DANGEROUS: फर्श पर बैठ एक्ट्रेस के पैरों को Kiss करते दिखे राम गोपाल वर्मा, VIDEO ने मचाया तहलका; हुए ट्रोल

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopaal varma) हमेशा अपने बेबाक बयानों या अजीबोगरीब हरकतों से सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो जाते हैं. इन दिनों उनके कई वीडियोज और तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें वे बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट आशु रेड्डी के साथ देखे जा सकते हैं. निर्माता ने आशु रेड्डी के पैर किस करने की वीडियो और तस्वीर शेयर किया है जिसमे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. ये वीडियो उस वक्त का है जब आशु रेड्डी ने उनकी अपकमिंग फिल्म डेंजरस के लिए उनका इंटरव्यू लिया था.

RGV के ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की गई है जिसमें वे फर्श पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठीं आशु रेड्डी के पैर सहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाद में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया. 6 दिसंबर को आरजीवी ने अभिनेत्री के पैरों को किस करने वाली फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘आशु रेड्डी (ASHU REDDY) में डेंजरस मार्क (DANGEROUS mark) कहां है. पूरा वीडियो 30 मिनट में रात 9.30 बजे.’

निर्देशक ने अपनी क्लिप को शेयर करते हुए बताया है कि वे सभी को यह याद दिलाने के लिए फर्श पर बैठे हैं कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. वीडियो में दिखाया गया है कि डायरेक्टर ने न केवल आशु रेड्डी के पैर चूमे बल्कि उन्होंने उसकी अनुमति से उसके पैर की उंगलियों को भी शक किया. हालांकि, अपने इस क्लिप के लिए राम गोपाल वर्मा को जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स उन्हें एक एक्ट्रेस के साथ ऐसे देख शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर नेटिजंस निर्देशक को ट्रोल कर उन्हें घृणित (disgusting) और अरुचिकर (distasteful) बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘RGV अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं. ‘एक ने लिखा, ‘कभी-कभी मुझे वास्तव में आरजीवी के लिए बुरा फील होता है, कभी वे भारतीय सिनेमा के शीर्ष निर्देशकों में से एक थे और इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके साथ काम करना चाहते थे … और अब…’एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ‘भविष्य में स्पा और मसाज थेरेपी केंद्र शुरू करने की कोई योजना है?’

I know nobody wants to see the BEASTLY me , but if u want to see the BEAUTIFUL @_apsara_rani you can come dayafter 9 th 8.45 AM show of DANGEROUS at Prasad Multiplex in screen 5 https://t.co/AWKF6FBeiX… pic.twitter.com/gp0OWTLLBN

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 7, 2022