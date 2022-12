Viral video: शख्स कर रहा था रश्मिका मंदाना का पीछा तभी हुआ कुछ ऐसा कि लोग कर रहे नेशनल क्रश की जमकर तारीफ

साउथ एक्ट्रेस और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों लगातार फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. वो बैक टू बैक बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्में कर रही हैं. ऐसे में हाल ही में वो फिल्म ‘वरिसु’ (Varisu) के ऑडियो लॉन्च वीडियो में पहुंची थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस थलापति विजय के साथ नजर आने वाली हैं. इसके ऑडियो लॉन्च इवेंट में रश्मिका के साथ एक ऐसी घटना घटना, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई हैं. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई बस उनकी तारीफ कर रहा है.

रश्मिका की फिल्म (Rashmika Mandanna viral video) ‘वरिसु’ का ऑडियो लॉन्चिंग का इवेंट 24 दिसंबर को रखा गया था. इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था. शो के खत्म होने के बाद रश्मिका कार से अपने होटल की ओर जा रही थीं. इसी दौरान उनके कुछ फैंस द्वारा उनकी कार का पीछा किया जा रहा था. एक्ट्रेस को जब इसके बारे में पता चला कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं. तभी वो अपनी कार रोक देती हैं और शीशा नीचे करके फॉलो कर रहे लोगों से कहती हैं कि आप लोगों ने हैलमेट क्यों नहीं पहना? इसके बाद वो उन्हें हैलमेट पहनने की सलाह देती हैं. जहां, कार का पीछा करने पर कोई और स्टार होता है तो शायद वो भड़क जाता और इसकी शिकायत पुलिस में करता. मगर एक्ट्रेस का ऐसा रिएक्शन फैंस का दिल जीत लेता है. फैंस भी उनका कहना मानते हुए फौरन हैलमेट पहन लेते हैं. इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. रश्मिका का ये रिएक्शन काफी शॉकिंग है.

