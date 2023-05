आनंद्र महिंद्रा के इस बड़े सुझाव पर SS Rajamouli का खुलासा, 'मैं पाकिस्तान गया था, मैंने मोहनजोड़दो जाने...'

भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Industrialist Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वे कई सुझाव और कहानियां अक्सर शेयर करते रहते हैं. वे बाहुबली और आरआरआर, एसएस राजामौली जैसे मेगा-ब्लॉकबस्टर्स के निर्देशक एसएस राजामौली को सिंधु घाटी सभ्यता पर एक फिल्म बनाने को चुके हैं, सिंधु घाटी सबस पुरानी सभ्यता है, जो 7500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी है – जिसके खंडहर पूरे उत्तर-पश्चिम में फैले हुए हैं भारत और पूर्वी पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं.

शूटिंग के लए राजामौली जा चुके पाकिस्तान

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने प्राचीन सभ्यता पर दृष्टांतों की एक सीरीज के सामने आने के बाद फिल्म निर्माता से फिल्म बनाने का सुझाव दिया है. अब इनके इस सजेशन पर फिल्म निर्माता एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हाल ही में राजामौली ने महिंद्रा समूह (Mahindra Group) के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता (Valley Civilisation) पर आधारित फिल्म करने के लिए कहने के बाद प्रतिक्रिया साझा की है.

Yes sir… While shooting for Magadheera in Dholavira, I saw a tree so ancient that It turned into a fossil. Thought of a film on the rise and fall of Indus valley civilization, narrated by that tree!!

Visited Pakistan few years later. Tried so hard to visit Mohenjodaro. Sadly,… https://t.co/j0PFLMSjEi

— rajamouli ss (@ssrajamouli) April 30, 2023