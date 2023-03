MM Keeravani का बयान, यह मेरा पहला नहीं दूसरा ऑस्कर है, सुनकर बोले राम गोपाल वर्मा, 'I Am Feeling Dead'

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर (RRR) ने इस महीने की शुरुआत में Naatu Naatu गाने के ऑस्कर जीतने के बाद इतिहास रच दिया है. फिल्म की टीम ने दुनियाभर में भारत को गौरवान्वित किया है और वे इस अवॉर्ड के जरिए तेलुगू से सीधा हॉलीवुड सिटी में पहुंचे. मालूम हो कि राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म को लॉस एंजेलिस में ऑस्कर से सम्मानित किया गया है. फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एमएम केरावनी (MM Keeravani) ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजनल गाने के लिए ऑस्कर जीता है और अपनी सफलता के लिए राम गोपाल वर्मा को श्रेय दिया. जी हां, सही पढ़ा आपने और अब फिल्म निर्माता इस पर प्रतिक्रिया देते हैं.

Hey ⁦@mmkeeravaani⁩ I am feeling dead because only dead people are praised like this 😢😩😫 pic.twitter.com/u8c9X8kKQk

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 25, 2023