Hollywood निर्माता संग काम करने चाहते RRR फेम एसएस राजामौली, पर पहले पूरा करेंगे इस साउथ स्टार को दिया वादा

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) मनोरंजन इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय और सफल निर्देशकों में से एक हैं. अभिनेताओं के लिए उनके साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा है और न सिर्फ साउथ बल्कि हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार्स भी उनकी फिल्म में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं. इसी साल उन्होंने अपनी आरआरआर से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है जिसमें राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के शानदार परफोर्मेंस दिया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार सफलता साबित हुई और ये जापान में ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. जहां इसे देखने के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी तय कर आ रहे हैं.

केविन फीगे संग काम करने पर राजामौली का रिएक्शन

हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्मों के उस्ताद (Maestro) ने एवेंजर्स के निर्माता केविन फीगे (Avengers’ producer Kevin Feige) के साथ फिल्म करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसे लेकर पिछले दिनों खबरें आई थीं. राजामौली को विदेशों से आरआरआर के लिए अपार प्यार और प्रशंसा मिली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹1200 करोड़ के साथ ग्लोबल लेवल पर ताबड़तोड़ कारोबार किया है. इसी बीच यूके में बाफ्टा नामांकन (BAFTA nominations) से पहले प्रचार के दौर के दौरान निर्देशक ने हॉलीवुड और विशेष रूप से मार्वल में काम करने के बारे में बात की. एसएस राजामौली ने मार्वल के केविन फीगे के साथ सहयोग करने को लेकर कहा, ‘हॉलीवुड से बहुत पूछताछ हो रही है, लेकिन वर्तमान में मैं महेश बाबू (Mahesh Babu) के साथ एक फिल्म करने के लिए कमिटेड (committed) यानी प्रतिबद्ध हूं, जो कि एक बड़े तेलुगू स्टार हैं.

राजामौली को पसंद है हॉलीवुड का वर्किंग स्टाइल

हालांकि, एसएस राजामौली ने आगे ये भी कहा, ‘मैं निश्चित रूप से हॉलीवुड (Hollywood) और उनके काम करने के तरीके (style of working), उनकी पद्धति (Methodology) से बहुत कुछ सीखना चाहूंगा. मैं देख रहा हूं कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और इसे एक समृद्ध अनुभव (Richer experience) बना सकते हैं. आरआरआर के निर्देशक ने पहले ब्रेवहार्ट और बेन-हूर ( Braveheart and Ben-Hur) जैसी फिल्मों के लिए अपने प्यार को बयां किया और कहा कि किसी दिन वे प्रिंस ऑफ फारस फिल्म (Prince of Persia film adaptation) पर अपनी किस्मत आजमाएंगे.

