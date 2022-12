RRR स्टार जूनियर एनटीआर ने अनोखे अंदाज में दी एसएस राजामौली को बधाई, बोले- अभी तो शुरुआत है...

मैन ऑफ द मैन जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने अब अपने खास दोस्त और निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) को बधाई दी है, जिन्हें हाल ही में लॉस एंजिल्स में चीनी थिएटर में प्रदर्शित की गई मैग्नम ओपस आरआरआर के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल (New York Film Critics Circle) में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है. तारक और राजामौली 20 से अधिक वर्षों से दोस्त हैं और अब तक चार सफल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों के साथ वाली फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्त प्यार और स्नेह मिला है. ये जोड़ी साथ मिलकर न सिर्फ फिल्में दर्शकों को बेहतर फिल्में देती है बल्कि असल जिंदगी में भी इनके बीच गजब का तालमेल है.

‘आरआरआर’ ने अपने तकनीकी कौशल (technical skill) और स्क्रिप्ट (Captivating script) से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. ये खबर सुनने के बाद जूनियर एनटीआर ने बिना देर किए अपने पसंदीदा डायरेक्टर और खास दोस्त के लिए ट्वीट किया है. तारक ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘ये दुनिया भर में आपके गौरव की यात्रा (Worldwide glory) की शुरुआत है. ये दुनिया भर के लोगों के लिए वो वक्त है जब वो जान रहे हैं कि मैं आपके बारे में क्या जानता था.’ निर्देशक एसएस राजामौली ने भी इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, ‘hahahah Small correction Tarak… हमारी यात्रा की शुरुआत..:)’ मतलब ‘बाहुबली’ निर्देशक अपने साथ-साथ जूनियर एनटीआर को भी सम्मानीय मानते हैं, चूंकि दोनों ने कई हिट फिल्में जो दी हैं.

Congratulations Jakkanna @ssrajamouli. This is just the beginning of your journey to worldwide glory. It’s time for the world to know what I knew about you all along. https://t.co/QhHtncQHYw

— Jr NTR (@tarak9999) December 3, 2022