'Yashoda' से सातवें आसमान पर पहुंची सामंथा, दर्शकों के सीटी बजाकर जश्न मनाने को लेकर लिखा लंबा नोट

सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज ‘यशोदा’ की सक्सेज (Yashoda) से काफी खुश हैं जिसे देखने के बाद लोगों ने शानदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. दर्शकों ने एक्ट्रेस एक्शन सीन्स और फिल्म की कहानी को सराहा है. यशोदा सामंथा की पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसके जरिए उन्होंने उत्तर के दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ी है. हालांकि, अब 11 नवंबर को रिलीज हुई तेलुगू फिल्म को 30 करोड़ का कलेक्शन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि 18 नवंबर को अजय देवगन और श्रिया सरन स्टारर दृश्यम 2 रिलीज हुई है जिसका दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. हालांकि, सामंथा स्टारर बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों की उम्मीदों से परे ये फिल्म निकली.

हाल ही में सामंथा ने ‘यशोदा’ की सफलता से अभिभूत होकर फैंस के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा और कहा कि आपके द्वारा मेरी फिल्म के लिए प्यार बरसाने से मैं सातवें आसमान पर हूं. अभिनेत्री ने समर्थन के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा करने के लिए ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ‘प्रिय दर्शकों, यशोदा के लिए आपकी प्रशंसा और प्यार सबसे बड़ा उपहार और समर्थन है जो मैं कभी भी मांग सकती थी. मैं इस खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत हूं. आपकी सीटी सुनना और सिनेमाघरों में जश्न देखना इस बात का सबूत है कि सभी यशोदा की पूरी टीम ने जो मेहनत की वह सब के लायक थी.’

अभिनेत्री आगे लिखती हैं. ‘मैं सातवें आसमान पर हूं और मैं इस अवसर पर उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो यशोदा के निर्माण में शामिल रहे. इस प्रोजेक्ट के साथ मुझ पर भरोसा करने के लिए विशेष रूप से निर्माता कृष्ण प्रसाद गारू को धन्यवाद देना चाहती हूं.’ अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक और सह-कलाकारों का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, ‘मैं निर्देशकों, हरि और हरीश की भी आभारी हूं, जिनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा. मेरे सबसे प्यारी को-स्टार वरलक्ष्मी सरथकुमार गारू, उन्नी मुकुंदन गारू और बाकी अद्भुत कलाकारों के लिए, आपके साथ भी सहयोग करना और काम करना अमेजिंग था. आप सबके लिए मैं हमेशा विनम्र और आभारी रहूंगी.’

The second weekend for #Yashoda has exceeded all our expectations. Happy me when people come to theatres:) Wishing this week’s releases success too❤️

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qqOe1U6nt1

— Samantha (@Samanthaprabhu2) November 20, 2022