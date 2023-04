सामंथा रुथ प्रभु फेक एक्सेंट की वजह से हुईं ट्रोल, वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- 'याद दिला दो वो...'

मुंबई. सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) को सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में खूब पसंद किया जाता है. उनकी ‘द फैमिली मैन 2’ और ‘पुष्पा द राइसिंग’ में दमदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्यार और सम्मान मिला है. हर कोई उनकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी का दीवाना है. लेकिन सामंथा ने एक छोटी-सी गलती कर दी, जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, सामंथा को उनके फेक एक्सेंट की वजह से ट्रोल किया जा रहा है. वह हाल में अमेरिकी वेब सीरीज सिटाडेल के प्रीमियर में शामिल हुई थीं.

‘सिटाडेल’ (Citadel) का यह प्रीमियर लंदन में हुआ था. ‘सिटाडेल’ में हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड मैडेन और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) लीड रोल में हैं. इस सीरीज के हिंदी रीमेक में वरुण धवन और सामंथा लीड रोल में होंगे. इसलिए शो के लंदन प्रीमियर में वरुण और सामंथा भी शामिल हुए. प्रीमियर के दौरान वरुण और सामंथा ने मीडिया के सामने शो के भारतीय वर्जन में काम करने की बात कही.

सामंथा जब मीडिया से बात कर रही थीं, तब लोगों का ध्यान उनके बोलने के तरीके यानी एक्सेंट पर गया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

I adore her a lot but the way she is faking her accent

She shud hv spoke in Indian accent only

— Shankar Prasad (@Shankar_prasadd) April 22, 2023