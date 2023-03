KGF के बाद संजय दत्त को फिर मिला साउथ फिल्म में काम, सेट पर हुआ भव्य स्वागत, निभाएंगे ये रोल

थलपति विजय (Thalapathy Vijay) और लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) की ‘लियो’ (Leo) मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. साउथ की इस फिल्म में एक बार फिर संजय दत्त को अहम रोल निभाने का मौका मिला है. मुन्ना भाई फेम स्टार ने यश स्टार और प्रशांत नील निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ में अपने शक्तिशाली प्रदर्शन के जरिए करोड़ों फैंस का दिल जीता है. निर्माता और निर्देशक भी उनके अभिनय से प्रभावित हुए और अब वे साउथ मेकर्स की डिमांडिंग एक्टर बन गए हैं. अब संजय दत्त थलपति विजय स्टारर के लिए कश्मीर (Kashmir) में शूटिंग के लिए शामिल हो चुके हैं. कश्मीर में लियो के सेट पर संजय दत्त (Sanjay Dutt) का भव्य स्वागत हुआ.

‘Leo’ के सेट पर संजय दत्त का भव्य स्वागत

सेट पर शामिल होते ही निर्माताओं ने संजय दत्त की एक झलक साझा की है. वीडियो में बॉलीवुड अभिनेता को टीम की ओर से भव्य स्वागत करते हुए, थलपति विजय से गले मिलते हुए और बातचीत करते हुए दिखाया गया है. अभिनेता कश्मीर में विजय के साथ अपने हिस्से की शूटिंग शुरू करेंगे. खबरों के मुताबिक, केजीएफ अभिनेता और विजय के बीच एक महाकाव्य फेस-ऑफ सीन (Epic face-off scene) शूट किया जाएगा. मेकर्स ने वीडियो में इसे ‘मोस्ट अवेटेड फेस ऑफ’ बताया है.

Roll out the red carpet @duttsanjay sir has arrived in style to set the screen on fire

Exclusive video venum nu keteengalame, engaluku keturchu #Thalapathy @actorvijay sir @Dir_Lokesh @trishtrashers @anirudhofficial @Jagadishbliss#LEO pic.twitter.com/A0Ea1dqZVj

— Seven Screen Studio (@7screenstudio) March 11, 2023