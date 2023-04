Shaakuntalam: सामंथा ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, अल्लू अर्जुन की बेटी ने भी मचाया धमाल, दमदार है कहानी

सामंथा रुथ प्रभु (samantha Ruth Prabhu)स्टारर ‘शाकुंतलम’ (Shaakuntalam Review) का दर्सक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है. क्योंकि फिल्म आज यानी 14 अप्रैल को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर लोगों की मिली- जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लेकिन हर कोई अभिनेत्री की खुलकर तारीफ कर रहा है. सुबह से ट्विटर पर फिल्म देखने वाले दर्शक अपना रिव्यू दे रहे हैं. कृष्ण मोहन और सामंथा स्टारर शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की महाकाव्य प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसका निर्देशन अनुष्का शेट्टी और अल्लू अर्जुन स्टारर रुद्रमादेवी फेम निर्देशक गुनशेखर ने निर्देशित किया है. उन्होंने ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और इसे गुना टीमवर्क्स और दिल राजू प्रोडक्शंस के बैनर तले नीलिमा गुना और दिल राजू के सहयोग से बनाया गया है.

शाकुंतलम ने दर्शक और ट्रेड एनालिस्ट का जीता दिल

फिल्म को प्रशंसकों, दर्शकों और आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट किया, ‘शकुंतलम की पूरी कास्ट वास्तव में पौराणिक कहानी की दुनिया को जीवंत करती है और विशेष रूप से सामंथा रूथ प्रभु ने शानदार प्रदर्शन किया है. इसके जरिए उन्होंने पहली बार खुद हिंदी में डब किया है और इससे हिंदी बाजारों में भी उनका जुड़ाव और पकड़ मजबूत होना तय है! शाबाश.’ ट्रेड एनालिस्ट ने दिल खोलकर सामंथा के अभिनय को सराहा है और तेलुगू होते हुए हिंदी में डब करने पर शाबाशी दी है. वहीं ट्विटर पर दर्शक भी अभिनेत्री के परफोर्मेंस को सराह रहे हैं और सामंथा को माइंड ब्लोइग एक्ट्रेस बता रहे हैं. फिल्म से अल्लू अर्जुन की बेटी अरहा ने डेब्यू किया है जिसमें वे राजकुमार प्रिंस की भूमिका निभाती हैं.

The entire cast of #Shaakuntalam truly brings to life the world of the mythological story and especially the lead, #SamanthaRuthPrabhu – what performance! She has also dubbed in Hindi herself for the first time with this one, and it is sure to strengthen her connect and pic.twitter.com/Zjsyzfgfj7

#Shaakuntalam is all yours from TODAY #ShaakuntalamInCinemasNow ✨ Experience a magnificent visual treat in your nearest theatres in 2D & 3D worldwide! @Gunasekhar1 @Samanthaprabhu2 @ActorDevMohan #ManiSharma @neelima_guna @GunaaTeamworks @SVC_official @tipsofficial pic.twitter.com/THwGRmhg8e

#Shaakuntalam : #SamanthaRuthPrabhu has done her best in the titular role. #DevMohan is looks fit for Dusyanta’s role.

Though couple of scenes are okay in the second half, the film on the whole is a bore. Songs put you to sleep. Has stilted dialogue writing. 2/2

