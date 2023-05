सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे Shah Rukh के 'जवान' डायरेक्टर, पहली बार दिखाई बेटे की झलक, नाम का भी किया खुलासा

अरुण कुमार (Arun Kumar) जिन्हें एटली (Atlee Kumar) के नाम से जाना जाता है. वे एक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. अटली अपनी तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. इन दिनों वे शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं और फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई कि एटली के घर में खुशियों की बौछार आ गई है.

एटली ने किया सिद्धी विनायक मंदिर का दौरा

गौरतलब है कि एटली के घर में साल 2023 की शुरुआत में एक बेटे का स्वागत हुआ है. उनकी वाइफ ने 31 जनवरी को एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद से ये कपल सातवें आसमान पर है. अब एटली ने फैंस को अपने बच्चे की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है. हाल ही में एटली ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर की अपनी यात्रा की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट बेटे के नाम का खुलासा किया. उन्होंने लिखा, ‘Yes the name is MEER Very happy to be revealing our little angels name #meer #babyboy.’ उन्होंने मीर की एक झलक दिखाते हुए अपने चाहने वालों से प्यार, आशीर्वाद और प्रार्थनाएं मांगी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priya Mohan (@priyaatlee)

पहली खुशहाल और खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर में आप देख सकते हैं, एटली और प्रिया मुंबई के एक गणेश मंदिर में अपने नवजात शिशु के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए खुशी से झूम रहे हैं. जवान डायरेक्टर एटली ने आठ साल तक डेट करने के बाद 2017 में टीवी एक्ट्रेस कृष्णा प्रिया से शादी की थी. 16 दिसंबर, 2022 को कृष्णा प्रिया ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी और उन्होंने बेटे के जन्म के बाद उसकी झलक दिखलाई है जिस पर न जाने कितने ही सेलेब्रिटी एटली को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.

वाइफ संग मिलकर प्रोडक्शन हाउश भी चलाते हैं एटली

आपको बता दें कि एटली और प्रिया एक प्रोडक्शन हाउस ‘A for Apple Production’ के मालिक हैं, और उन्होंने अपने बैनर तले दो फिल्मों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है. अब वे किंग खान को डायरेक्टर करने वाले हैं और जवान से वे हिंदी में डेब्यू कर रहे हैं. इस फिल्म में नयनतारा लीड एक्ट्रेस हैं और इसी के जरिए वे भी बॉलीवुड पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं. पहले जवान 2 जून, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में पोस्टपोन कर 25 अगस्त कर दिया गया है.

इन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं एटली

एटली ने शुरू में फिल्मों एंथिरन (2010) और नानबन (2012) में एस शंकर के तहत एक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया. उन्होंने अपनी फिल्मों थेरी (2016), मेर्सल (2017) और बिगिल (2019) का निर्देशन किया, जिसमें अभिनेता विजय भी थे. एटली ने अपने निर्देशन की शुरुआत फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा निर्मित नयनतारा, नाजरिया, आर्य और जय स्टारर फिल्म राजा रानी से की, जिसके लिए उन्हें विजय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक के लिए तमिलनाडु राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

Tags: Shah rukh khan, South cinema, South cinema News