शाहरुख खान ने शादीशुदा साउथ एक्ट्रेस को किया Kiss, फिर यूं कहा गुडबाय, चेन्नई में दोनों साथ में दिखे

बॉलीवुड के किंग खान यानी की शाहरुख खान (Shah Rukh khan) फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) की हिट के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं. ‘पठान’ से एक्टर ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके हैं. इसने करीब 900 करोड़ का बिजनेस किया है. ऐसे में अब एक्टर अपनी एक और फिल्म से जल्द ही धमाल मचाने वाले हैं, जिसमें उनके साथ साउथ की फेमस एक्ट्रेस नजर आने वाली है. लेकिन इससे पहले एक्टर का एक किसिंग वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो उस शादीशुदा एक्ट्रेस को Kiss कर गुडबाय कहते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म ‘जवान’ (Jawan) के लिए चेन्नई पहुंचे हैं. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के जरिए दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर साथ में नजर आने वाली है. इसे साउथ के डायरेक्टर एटली निर्देशित कर रहे हैं. एटली और शाहरुख खान साथ में चेन्नई के लिए शनिवार को रवाना हुए थे. ऐसे में अब चेन्नई पहुंचकर शाहरुख का नयनतारा के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों को साथ में देखा जा सकता है. दोनों एक-दूसरे को गुडबाय कहते हुए दिख रहे हैं.

