OMG: साउथ के इस बड़े सुपरस्टार को पहचानना हुआ मुश्किल, वजन कम कर हुए FAT से FIT

विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं. वो इस इंडस्ट्री का ऐसा सितारा हैं, जो सबसे व्यस्त हैं और चुनिंदा रोल ही करते हैं. वो अपने हर किरदार को जीवंत ही कर देते हैं. वो जब भी पर्दे पर आते हैं तो उनका किरदार पर्दे पर अलग ही छाप छोड़ देता है. अक्सर उन्हें नेगेटिव भूमिका में देखा जाता है. एक्टर का दमदार अभिनय कभी-कभी तो लीड हीरो पर भारी पड़ने लगता है. अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चा में रहने वाले विजय सेतुपति की अब एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है. उनका गजब का ट्रांसफॉर्मेश (Vijay Sethupathi Transformation) न देखने के लिए मिल रहा है, जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने लग रहा है.

जी हां, विजय सेतुपति के ट्रांसफॉर्मेशन की एक फोटो को ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने बताया कि एक्टर ने अपना खूब वजन कम किया है. सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो में भी विजय को देखा जा सकता है कि वो मिरर सेल्फी ले रहे हैं. इसमें एक्टर काफी फिट दिख रहे हैं. अगर विजय सेतुपति के लुक की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी है साथ में एक चश्मा भी लगाया हुआ है. इसमें उनका लुक देखकर ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये सच में विजय सेतुपति हैं या फिर कोई और. फैंस भी खूब कमेंट्स कर रहे हैं.

Makkal Selvan @VijaySethuFans has reduced lot of weight.. Looking fit pic.twitter.com/63VBLBscy0

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 13, 2022