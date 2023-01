साउथ की फेमस एक्ट्रेस को स्टूडेंट करने लगा जबरदस्ती टच, सरेआम की बदसलूकी, पहले पकड़ा हाथ और फिर...

कई बार देखने के लिए मिलता है कि सेलिब्रिटीज फैंस और भीड़ द्वारा छेड़छाड़ का शिकार हो जाते हैं. इस दौरान ज्यादातर एक्ट्रेसेस गलत तरीके से छूने और छेड़छाड़ का शिकार हो जाती हैं. कई बार ऐसी हरकतों के बाद सेलेब्स काफी डर भी जाते हैं. ऐसे में हाल ही में एक और घटना साउथ की एक्ट्रेस के साथ देखने के लिए मिली है. वो कोई और नहीं बल्कि फेमस एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली थीं, जिनके साथ कॉलेज में एक स्टूडेंट द्वारा सरेआम बदसलूकी की गई. ये पूरा घटना कैमरे में कैद हो गई.

दरअसल, साउथ एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘थैंकम’ के प्रमोशन के लिए लॉ कॉलेज में पहुंची थीं. इस दौरान उनके साथ विनीत श्रीनिवासन भी मौजूद थे. घटना केरल के लॉ कॉलेज की है. जब स्टूडेंट द्वारा एक्ट्रेस के साथ बेहूदा हरकत की गई तो वहां मौजूद किसी ने भी कुछ नहीं कहा. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही नेटिजन्स ने इसका काफी विरोध किया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि छात्र को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है.

A college student misbehaved with actress Aparna Balamurali during the promotion function of Thangam movie. @Vineeth_Sree I’m surprised about your silence 🙏 What the hell #Thankam film crew doing there.

@Aparnabala2 #AparnaBalamurali pic.twitter.com/icGvn4wVS8

— Mollywood Exclusive (@Mollywoodfilms) January 18, 2023