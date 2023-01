सुनील दत्त संग काम कर चुकी दिग्गज एक्ट्रेस का निधन, शोक में डूबे स्टार्स; महेश बाबू समेत इन्होंने जताया दुख

साउथ इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है. हाल ही में सुधीर वर्मा (SUdheer Verma) के सुसाइड की खबर सामने आई थी. उनके निधन से लोगों को गहरा झटका लगा था. ऐसे में अब एक बार फिर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. टॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जमुना ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है. उनके निधन से सिनेमा जगत को बड़ी क्षति पहुंची है. सोशल मीडिया के जरिए फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार के लिए संवेदनाएं जता रहे हैं. इस लिस्ट में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने ट्विटर पर अभिनेत्री जमुना (Jamuna) की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. वहीं, चिरंजीवी और महेश बाबू भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने भी दिग्गज अदाकारा के निधन पर शोक व्यक्त किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले कुछ समय से जमुना उम्र से संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी समेत लगभग 200 फिल्मों में अभिनय करने कर चुकी हैं. उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है.

16 साल की उम्र में शुरू किया था करियर

अगर बात की जाए तो एक्ट्रेस जमुना के करियर की तो वो 30 अगस्त, 1936 को कर्नाटक के हम्पी में जन्मी थीं. बाद में उनके माता-पिता निप्पनी श्रीनिवास राव और कौशल्या देवी आंध्र प्रदेश चले गए थे. एक्ट्रेस ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गुंटूर जिले के दुग्गीराला से ली है. स्कूल के दिनों में भी वो काफी टैलेंटेड थीं. वो एक मंच कलाकार रह चुकी हैं.

Saddened to hear about the demise of #Jamuna garu. Will fondly remember her for all her iconic roles and her immense contribution to the industry. My condolences to her family and loved ones 🙏

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 27, 2023