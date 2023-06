SPY review: निखिल सिद्धार्थ आखिरी वार फिल्म कार्तिकेय 2 में नजर आए थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी. इसमें उनके साथ साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन और अनुपम खेर हैं. आज निखिल की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाई रिलीज हुई है और फिल्म का पहला दिन पहला शो हाउसफुल रहा. गैरी बीएच द्वारा निर्देशित फिल्म में एश्वर्या मेनन और आर्यन राजेश भी अहम रोल में हैं. फिल्म देखने वाले न केवल मनोरंजक कहानी, बीजीएम और एक्शन सीन्स से इंप्रेस्ड हैं, बल्कि स्पाई में निखिल के परफोर्मेंस की भी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म स्पाई स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इर्द-गिर्द घूमती है. यहां हम आपको फिल्म कहानी और इसका पहला शो देखने वालों द्वारा ट्विटर पर स्पाई को लेकर शेयर की कुछ समीक्षाओं के बारे में बताते हैं.

फिल्म एक जासूस की कहानी है जो जय नाम के एक रॉ एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कुख्यात हथियार डीलर और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्रबोस के रहस्यों के बीच संबंध को उजागर करता है. वो देश को एक बड़े खतरे से बचाते हुए अपने भाई की असामयिक मृत्यु के कारण का पता लगाने के मिशन पर भी है. स्पाई के निर्माताओं ने अपनी फिल्म पर बहुत भरोसा जताया था. वहीं निखिल सिद्धार्थ से उनके प्रशंसक और फिल्म प्रेमी एक उपहार की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि ट्रेलर ने उम्मीदों को बढ़ा दिया है. हालांकि, वे अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर एक बार फिर खरे उतरे और हर किसी को अपने अभिनय का मुरीद बना दिया.

crossed the expectations set on the movie… Especially Nikhil’s acting is very good.. Everyone can go and watch this movie. #spy #SPYMovie #SPYReview #SPYMovieReview #NikhilSiddhartha pic.twitter.com/JgCmobxfZh

फिल्म देखने वाले कुछ लोगों ने स्पाई को 5 स्टार दिए हैं और कहा ये इससे ज्यादा स्टार्स को भी डिजर्व करती है. स्पाई के विजुअल्स और सॉन्ग को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसे लोग शानदार बता रहे हैं. दर्शक इसे ओवरऑल बेहतर बता रहे हैं और निर्देशक से लेकर स्टार कास्ट की भी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे पहले दिन ही ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है.

What a Movie Content, Screenplay, BGM Top Notch Excellent Performance from @actor_Nikhil #SPYMovie #SPYReview #SPYMovieReview #NikhilSiddhartha pic.twitter.com/9oXV94n8IQ

कोई इसके पहले हाइ को एवरेज बता रहा है लेकिन सेकंड हाफ को एक दम फायर बता रहा है. हालांकि, कुछ लोगों को इसका पहला पार्ट ज्यादा पसंद आ रहा है. दर्शक इसके कंटेंट, स्क्रीनप्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक को सराह रहे हैं और निखिल के परफोर्मेंस को एक्सीलेंट कह रहे हैं. स्पाई के लिए यूजर्स लिख रहे हैं क्या मूवी है, जिसका हर एक पहलू शानदार है और इसे इमानदारी के साथ बनाया गया है. स्पाई के जरिए एक बार फिर देशभर के दर्शकों ने साउथ सिनेमा में दिलचस्पी दिखाई है.

A blockbuster start! @Actor_Nikhil‘s #SPYMovie has stormed the USA premieres with a phenomenal gross of over $135K and counting, with content delay, marking the biggest opening of his career!! ❤️‍

Book your tickets now! ️#SPY in cinemas now….

USA by @prathyangiraUS… pic.twitter.com/qyo6kvCucq

— Prathyangira Cinemas (@PrathyangiraUS) June 29, 2023