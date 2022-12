SS Rajamouli: एसएस राजामौली ने RRR से दर्ज की बड़ी जीत, बाहुबली निर्देशक को मिले सम्मान से कई लोग हुए हैरान

फिल्म निर्माता एसएस राजामौली ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल (international awards circuit) में आरआरआर (RRR) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (Best Director) का पुरस्कार जीता. अवॉर्ड सीजन (New York Film Critics Circle) में बाहुबली फेम राजामौली को मिले इस सम्मान ने कई लोगों को चौंका दिया क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वियों में स्टीवन स्पीलबर्ग (Steven Spielberg), डैरोन एरोनोफस्की (Darron Aronofsky), सारा पोली (Sarah Polley) और जीना प्रिंस-ब्लाइथवुड (Gina Prince-Blythewood) शामिल थे.

दिलचस्प बात है कि ये एसएस राजामौली को ये अवॉर्ड तब मिला है जब उनकी फिल्म RRR को भारी सफलता के बावजूद ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं भेजा गया था. हालांकि, बाद में मेकर्स ने ‘आपके विचार के लिए’ (FYC) अभियान में शामिल होकर फिल्म को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और विभिन्न श्रेणियों में अकादमी पुरस्कारों के लिए 14 नामांकन भेजे हैं. जो कुछ इस तरह हैं. सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक – एसएस राजामौली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – जूनियर एनटीआर और राम चरण, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता – अजय देवगन, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री – आलिया भट्ट की श्रेणियों में ऑस्कर 2023 के लिए विचार के लिए आरआरआर प्रस्तुत किया गया है.

आपको बता दें कि राजामौली की आरआरआर का विदेशी बाजारों में जोरदार स्वागत हुआ है और इसने वेरिएंस फिल्म को फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है. इन दिनों फिल्म जापान में वाहवाही लूट रही है, जहां पर इसे देखने के लिए 100 किलोमीटर से ज्याद की दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में इसके शो नहीं लगे थे. दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने के बाद RRR फिल्म भारत में बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है.

Travelling more than 100 KMs for an Indian film shows how much you adore us!! Nothing can beat your love. Thank you Japan ❤️🙏🏻 #RRR #RRRinJapan https://t.co/VVeto1BozM

