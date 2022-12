एसएस राजामौली की RRR को मिली बड़ी उपलब्धि, इस अवॉर्ड की दो कैटेगरी में हुई नॉमिनेट; खुश हुए स्टार्स के फैंस

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) ने पहले देश के लोगों के दिलों में जगह बनाई और इसकी स्टार कास्ट जापान में अपने अभिनय का जलवा बिखरे रही है. विदेश में भी ये फिल्म अच्छा कारोबार कर रही है और इसी के साथ-साथ बीच में तमाम अचीवमेंट्स भी हासिल कर रही है. हाल ही में ये ऐलान हुआ है कि एसएस राजामौली की पीरियड ड्रामा ‘आरआरआर’ ने प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दो नामांकन हासिल किए हैं. जनवरी में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए राम चरण और जूनिएर एनटीआर स्टारर को दो केटेगरी में नॉमिनेट किया गया है.

जी हां, आरआरआर फिल्म बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म और इसके नाचो नाचो सॉन्ग के लिए ग्लोबल अवॉर्ड्स में नॉनिमेट हुई है. फिल्म में अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रिया सरन सहित कई हॉलीवुड स्टार्स ने भी अभिनय किया है. जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही आलिया भट्ट ने नामांकन की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जो सबका दिल जीत रही हैं! ट्विटर यूजर्स ने भी इस खबर पर अपना अपनी एक्साइटमेंट को बयां किया है. अभिनेता प्रभास ने भी आरआरआर की टीम को ढेर सारी बधाइयां दी हैं.

फिल्म आरआरआर के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल की ओर से एक पोस्ट किया गया है, ‘हम यह बयां करने के लिए बहुत आभारी हैं कि #RRRMovie ने सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश फीचर और बेस्ट सॉन्ग नाचो नाचो के लिए #GoldenGlobes के नामांकन में जगह बनाई.’ इससे आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये पोस्ट साझा किया और दिल वाला इमोजी बनाया. इस बीच, RRR के नामांकन की खबरों पर Twitterati भी खुशी मना रहा है! एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘#RRR को 2 गोल्डन ग्लोब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और Naatu naatu के लिए बेस्ट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट किया गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अमेजिग हैं.’ एक ने लिखा, ‘थ्री चीयर्स फॉर # आरआरआर और @ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ tarak9999 के लिए भी। #India के लिए गर्व का पल.’

#RRR is nominated for 2 golden globes best international film and best original song for naatu naatu, i can’t believe this is happening amazing amazing amazing ❤️❤️

