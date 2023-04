KANGUVA है Suriya 42 का टाइटल, फिल्म से दिशा पटानी का तमिल डेब्यू, धांसू है फिल्म का टीजर, देखें VIDEO

सूर्या (Suriya) भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार में से एक हैं और मुख्य तौर पर वे तमिल फिल्मों में काम करते हैं. उन्होंने साउथ सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और जयभीम के बाद से वे नेशनवाइड स्टार बन गए हैं. अभिनेता की नई फिल्म का आखिरकार इंतजार खत्म हुआ! सूर्या की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल अभी तक नहीं आया था लेकिन अब मेकर्स की ओर से इसके आधिकारिक टाइटल का ऐलान कर दिया गया है. जी हां, हाल ही में मेक Suriya 42 का आधिकारिटक शीर्षक टीजर के साथ रिवील किया गया है.

कॉलीवुड में दिशा पाटनी का डेब्यू

अभिनेता की आने वाली फिल्म 2023 की सबसे बड़ी बजट फिल्मों में से है और इसका टाइटल ‘कंगुआ’ (KANGUVA) है. सूर्या के करीबी सहयोगी के ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित, कंगुवा में दिशा पटानी (Disha Patani) मुख्य भूमिका में हैं. 1 मिनट 13 सेकंड का टीजर धांसू हो जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. सूर्या और शिव की महत्वाकांक्षी परियोजना को एक पीरियड एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है, जो दो अलग-अलग समयरेखाओं में सेट है.

A Man with Power of Fire & a saga of a Mighty Valiant Hero.#Suriya42 Titled as #Kanguva In 10 Languages🔥

In Theatres Early 2024

Title video 🔗: https://t.co/xRe9PUGAzP@KanguvaTheMovie @Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @ThisIsDSP @StudioGreen2 @UV_Creations @kegvraja pic.twitter.com/0uWXDIMCTM

