Meet Cute Teaser Out: नैचुरल स्टार नानी ने जारी किया अपनी बहन की सीरीज का टीजर, दिलचस्प है VIDEO

नेचुरल स्टार नानी (Natural Star Nani) इन दिनों अपने अपकमिंग एंथोलॉजी Meet Cute के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग जोन में एंट्री कर रहे हैं जिसके वे प्रस्तुतकर्ता हैं. हाल ही में उन्होंने मीट क्यूट का टीजर रिलीज किया है जिसमें साउथ स्टार्स की एक बड़ी टुकड़ी दिखती है. दिलचस्प बात ये है कि ‘मीट क्यूट’ का निर्देशन नानी की बहन (Nani’s Sister) दीप्ति घंटा ने किया है. वहीं Meet Cute को प्रशांति तिपिरनेनी इसे वॉल पोस्टर सिनेमा के तहत प्रस्तुत कर रही हैं.

‘Meet Cute’ के डिजिटल राइट्स सोनी लिव (Sony Liv) ने अधिकार हासिल कर लिए हैं और सीरीज जल्द ही प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग शुरू होगी. फिलहाल निर्माताओं ने इसका जोर-शोर से प्रचार शुरू करने के लिए टीज़र जारी किया है. 1 मिनट 21 सेकंड की ड्यूरेशन वाले टीजर में कुछ अजनबियों के बीच प्यार भरी बातें और सुखद मुलाकात जैसी कई भावनाओं का एक रोलरकोस्टर दिखाया गया है. शॉर्ट टीजर में प्यार के साथ-साथ गुस्सा, आशाएं, डर, हैरानी, ​​ब्रेकअप, भरोसा और खुशी सब कुछ देखने को मिल रहा है. बाद ये वीडियो एक नोट के साथ समाप्त होता है जो इस बात पर दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ाता है. इसे देखने के बाद उनके वे जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि कैसे रिश्ते छोटे-छोटे झगड़ों के कारण बेकार नहीं होते हैं लेकिन जब वे लड़ना बंद कर देते हैं तो टूट जाते हैं.



नानी की बहन पहले ही प्रयास में एक लेखक और निर्देशक के रूप में दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला है. टीजर से साफ पता चलता है कि इसे बहुत समझदारी और मैच्योरिटी के साथ लिखा गया था. Meet Cute की कहानियां बहुत ही भरोसेमंद हैं और कोई भी दर्शक उनसे जुड़ सकता है. नानी ने पोस्टर रिलीज करते हुए अपनी बहन के लिए ट्विटर पोस्ट में लिखा, ‘मुझे लगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं. लेकिन अब पता चला कि मैं सिर्फ एक टैलेंटेड सिस्टर का भाई हूं. उसने जो बनाया उस पर बहुत गर्व है और मैं अभी भी हैरान हूं कि उसने इसे कैसे बनाया.’

Hi,

I thought I am talented.

Turns out I am just the brother of a talented sister 🙂

So so proud of what she made and still in shock about how she pulled it off

Wall Poster Cinema presents @mail2ganta ‘s #MeetCute

On @SonyLIV

TEASER TOMORROW pic.twitter.com/4RH4KNfvxF

— Nani (@NameisNani) November 11, 2022