The Vaccine War:'द वैक्सीन वार' बना रहे कश्मीर फाइल्स फेम विवेक अग्निहोत्री, साउथ फिल्ममेकर का मिला साथ

‘कश्मीर फाइल्स’ के बाद से भारतीय सिनेमा के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) काफी लोकप्रिय हो गए हैं. अब दर्शक उनकी हर एक फिल्म के अपडेट पर पैनी नजर रखते हैं. कश्मीर फाइल्स को तेलुगू फिल्में प्रोडेयूसर अभिषेक अग्रवाल ने प्रोड्यूसर किया था और अब फिर से विवेक अग्निहोत्री के साथ एक नई पैन इंडिया फिल्म बनाने जा रहे हैं. जी हां, घाटी की हकीकत को पर्दे पर लाने वाले मेकर्स की नई फिल्म का दर्शक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे जो कि अब खत्म होने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब फिल्म निर्माता आखिरकार अपनी आगामी, ‘द वैक्सीन वॉर’ (The Vaccine Wa) का शीर्षक लेकर आए हैं.

जी हां, अब विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आखिरकार अपनी आने वाली फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ के शीर्षक की घोषणा कर दी है. उन्होंने शीर्षक के साथ फिल्म का पोस्टर भी रिवील किया और ये उस विषय के बारे में बहुत कुछ कहता है जिसे फिल्म की कहानी के जरिए पर्दे पर दर्शाया जाना है. ये फिल्म भारतीय जैव-वैज्ञानिकों और स्वदेशी वैक्सीन (Bio-scientists and indigenous vaccine) के बारे में कुछ चैप्टर खोलेगी. ये फिल्म इसी महीने जल्द ही फर्श पर जाने के लिए तैयार है.

The Kashmir Files के पोस्टपोन पर आया था वैक्सीन पर फिल्म बनाने का ख्याल

अपनी आने वाली फिल्म के बारे में निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा, ‘जब द कश्मीर फाइल्स को COVID लॉकडाउन के दौरान पोस्टपोन किया गया, तो मैंने इस पर शोध करना शुरू कर दिया था. फिर हमने ICMR और NIV के वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च करना शुरू किया जिन्होंने हमारी अपनी वैक्सीन को संभव बनाया. उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी जबरदस्त थी और शोध करते समय हम समझ गए कि कैसे इन वैज्ञानिकों ने भारत के खिलाफ न केवल विदेशी एजेंसियों बल्कि हमारे अपने लोगों द्वारा छेड़ा गया युद्ध लड़ा है. फिर भी, हमने सबसे तेज, सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित टीका बनाकर महाशक्तियों के खिलाफ जीत हासिल की. मैंने सोचा कि इस कहानी को बताया जाना चाहिए ताकि हर भारतीय अपने देश पर गर्व महसूस कर सके.’

ANNOUNCEMENT:

Presenting ‘THE VACCINE WAR’ – an incredible true story of a war that you didn’t know India fought. And won with its science, courage & great Indian values.

It will release on Independence Day, 2023. In 11 languages.

Please bless us.#TheVaccineWar pic.twitter.com/T4MGQwKBMg

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 10, 2022