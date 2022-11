'द केरल स्टोरी' के टीजर पर विवाद, जॉन ब्रिटास ने लिखा पत्र, बोले- 'केरल को बदनाम करने का इरादा है'

The Kerala Story Teaser Controversy: साउथ एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) के टीजर के रिलीज होते ही ये विवादों में फंस गई है. इस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये केरल को बदनाम करने का इरादा है. अब FIR दर्ज करने की मांग के बाद अब सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने यूनियन होम मिनिस्टर को पत्र लिखकर इसके खिलाफ शख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके बाद ये विवाद अब गहराता हुआ दिख रहा है.

राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास (John Brittas) का पत्र एएनआई द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस ट्वीट में कहा गया कि ‘सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने यूनियन एचएम को पत्र लिखकर उनसे सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के टीजर के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है.’ उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ‘यह झूठी सूचना का प्रसार कर रहा है, जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकता है और केरल को बदनाम करने का इरादा रखता है.’ उन्होंने ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है. इससे पहले मीडिया में जानकारी सामने आई थी कि केरल के डीजीपी ने तिरुवनंतपुरम के पुलिस आयुक्त को फिल्म के टीजर पर FIR दर्ज करने निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि ये एफआईआर के आदेश सीएम को भेजी गई शिकायत के बाद दिया गया है. खबरों की मानें तो हाई टेक क्राइम इंक्वायरी सेल ने मामले की प्रारंभिक जांच की और इसकी रिपोर्ट डीजीपी को भेजी है.

CPI(M) RS MP John Brittas writes to the Union HM urging him to take actions against teaser of a movie ‘The Kerala Story ‘ being widely circulated in social media.

“It is disseminating false info which may topple public tranquility & intended to defame Kerala,” the letter reads pic.twitter.com/cG237YzPUq

