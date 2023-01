नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म का सोशल मीडिया पर दिखा बवंडर, फर्स्ट हाफ देख उछल ही जाएंगे, फैंस ने दिए रिएक्शन्स

साल 2023 में पोंगल के मौके पर ढेरों साउथ फिल्में रिलीज होने को है. मानो ऐसा हो रहा है कि फिल्मों की सिनेमाघरों में बरसात हो रही है. इसी बीच अब साउथ के डैशिंग एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की बहुचर्चित फिल्म ‘वीरा सिम्हा रेडी’ (Veera Simha Reddy) को रिलीज कर दिया गया है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर चिरंजीवी की फिल्म ‘वाल्टर वीरय्या’ से है. दोनों ही फिल्मों को 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. इससे पहले अजित कुमार और थलापति विजय की फिल्म ‘वरिसु’ और ‘थुनिवु’ (Thunivu) 11 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई है. इनके बीच जबरदस्त क्लैश देखने के लिए मिला.

नंदमुरी बालकृष्ण ने फिल्म ‘वीरा सिम्हा रेडी’ (Veera Simha Reddy) में लीड रोल प्ले किया है. इसका डायरेक्शन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है. फिल्म का निर्माण 150 करोड़ में किया गया है. इसकी कहानी ‘वीरा सिम्हा रेडी’ की है, जो कि यूएसए बेस्ट होता है और उसके पिता गांव में रहते हैं, लेकिन गांव की राजनीति के तहत उनका मर्डर हो जाता है. फिर होती है सिम्हा भारत वापस आता है. वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है. इस दौरान आपको इसमें एक्टर का जबरदस्त ऐक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं. कइयों ने बताया कि आप इसका फर्स्ट हाफ देखकर सीट से उछल पड़ेंगे लेकिन इसका सेकेंड हाफ उतना ही इमोशनल है, जो हो सकता है कि आपका दिल तोड़ दे.

GOD of MASSES #VeeraSimhaReddy Presence

Dialogues

Action Episodes

Thaman BGM

Gopichand Execution

Balayya & Shruti songs

Family Drama BLOCKBUSTER ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Y5tBwyh2it — Vamsi Kaka (@vamsikaka) January 12, 2023

#VeeraSimhaReddy – Skip it !!

Em daridram ra Babu

Absolutely nothing in the story and nothing new to watch…

OTT lo kooda skip cheyocchu !!@IamSooWasted @dengeyfirst pic.twitter.com/f9hTBqd1ZQ — Harsha (@vedanthamharsha) January 12, 2023

One of the Best Interval Episode that your gone witness from Tomorrow Balayya Carrer lo Gurthundepoye

Interval block #VeeraSimhaReddy #VeeraSimhaReddyOnJan12th pic.twitter.com/Sac1fHRr3q — NBK Cult (@iam__Pd67) January 11, 2023

Great first half guys with oora mass elements Second half is a bit emotional ✨✨ Negatives: last song is not necessary.

Shruti have very less screen space except a scene in first half Overall verdict: feast for fans

3.5/5#VeeraSimhaReddy #VeeraSimhaReddyfdfs pic.twitter.com/OCuuVWzaqw — Tarun Prabhas (@taruntejasunny) January 12, 2023

फिल्म को लेकर पॉजिटिव हैं लोगों के रिएक्शन

अगर आप नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘वीरा सिम्हा रेडी’ को इस वीकेंड देखने का प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन देख लें. एक यूजर ने लिखा, ‘डायलॉग्स, एक्शन एपिसोड, थमन बीजीएम, फैमिली ड्रामा और ब्लॉकबस्टर’. दूसरे ने स्टोरी को लेकर लिखा, ‘सच में स्टोरी में देखने के लिए कुछ भी नया नहीं है.’ तीसरे ने लिखा, ‘इसका इंटरवल एपिसोड काफी बेहतरीन है. आप इसके गवाह बनने जा रहे हो.’ चौथे ने लिखा, ‘ग्रेट फर्स्ट हाफ कमाल का है और सेकेंड हाफ थोड़ा इमोशनल है. अंत में गाने की कोई जरूरत नहीं थी. श्रुति हासन को ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया गया है. कुल मिलाकर ये फिल्म ठीक-ठाक है.’ इसे कइयों यूजर ने 5 में से 3.5 रेटिंग दी गई है.

बहरहाल, अगर फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें श्रुति हासन, वरालक्ष्मी सरथकुमार, हनी रोज और दुनिया विजय ने अहम भूमिका में प्ले की है. ‘वीरा सिम्हा रेड्डी’ एक मास-एक्शन ड्रामा फिल्म है. दुनिया विजय ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नंदमुरी बालकृ्ष्ण के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर खुलासा किया था कि ‘वो काफी सरप्राइज्ड हो गए थे, जब उन्हें इसमें रोल के लिए बुलाया गया था. मुझे बहुत खुशी हुई थी.’

