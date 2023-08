मुंबई. प्रभास की फिल्म ‘सालार’ (Salaar) को लेकर फैंस को काफी उम्मीद है. प्रभास के करियर के लिए भी यह फिल्म खास है. लेकिन लगता है कि प्रभास के लिए यह जंग आसान नहीं है. अब तक प्रभास की फिल्म के सामने कोई नहीं था और यह सोलो रिलीज हो रही थी. लेकिन अब प्रशांत नील की इस फिल्म के सामने विवेक अग्निहोत्री आ चुके हैं. विवेक अपनी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ को ‘सालार’ के सामने लेकर आ रहे हैं. ऐसे में यह प्रभास के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इससे पहले जब प्रभास के सामने विवेक अपनी फिल्म लेकर आए थे तो उन्हें भारी नुकसान हुआ था.

नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी अभिनीत फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ की रिलीज डेट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. अब फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और यह कंफर्म हो गया है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 28 सितम्बर को रिलीज हो रही है. उधर, प्रशांत ​नील की फिल्म ‘सालार’ के लिए यह डेट पहले से सुनिश्चित है. ऐसे में बड़े पर्दे पर साउथ और बॉलीवुड का क्लैश देखने को मिलेगा.

जारी हुआ फिल्म का टीजर

विवेक अग्निहोत्री ने सोशल प्लेटफॉर्म पर ‘द वैक्सीन वॉर’ टीजर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘डियर फ्रेंड्स, आपकी फिल्म ‘द वैक्सीन वॉर’ अ ट्रू स्टोरी 28 सितम्बर को दुनियाभर में रिलीज होगी. हमें आशीर्वाद ​दीजिए.’ फिल्म को पहली साइंस बायो फिल्म बताया गया है और इसमें कोरोना को आधार बनाया गया है. फिल्म में नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी अहम भूमिका में नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में राइमा सेन, अनुपम खेर, गिरजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्या आदि भी नजर आएंगे. फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया पर अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है.

