Yashoda Box Office Collection: सामंथा की पहली पैन इंडिया 'यशोदा' हिट, फर्स्ट डे कमाए इतने करोड़ रुपए

सामंथा रुथ प्रभु की एक्शन थ्रिलर ‘Yashoda’ को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. दर्शक इसके सस्पेंस और एक्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है यशोदा ने रिलीज से पहले ही 55 करोड़ का शानदार कारोबार किया था और थिएटर्स में आने के बाद ये फिल्म टिकट खिड़की पर एक विजेता के रूप में उभरी है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरि और हरीश के निर्देशन में बनी यशोदा की शुक्रवार, 11 नवंबर को यशोदा में तेलुगू ऑक्यूपेंसी 29.98 फीसदी थी, जबकि हिंदी में 6.39 फीसदी दर्शक मौजूद रहे.

यशोदा में सामंथा एक सरोगेट मां की भूमिका निभाती है, जो भ्रष्ट चिकित्सा जगत (corrupt medical world) (किराए की कोख का कारोबार) के रहस्यों की तह तक जाती है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक, फिल्म ने करीब 55 करोड़ रुपए की कमाई की है. यशोदा को तमिल और तेलुगू में शूट किया गया है, साथ ही हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ के लिए डब किया गया है. ये सामंथा की पहली हिंदी थियेटर रिलीज है जिसे उत्तर भारत के लोगों ने जमकर सराहा है. फिल्म ने पहले दिन सभी भाषाओं से भारत में 3.20 करोड़ की कमाई की है और 5.15 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है. 30-35 करोड़ के बजट में बनी सामंथा की इस फिल्म के ओपनिंग डे (Opening Day) के आंकड़े मेकर्स के लिए राहत भरे हैं.

Blockbuster Already !!💥💣❤️‍🔥 Presales & Good WOM & now good start at of ₹3.5crs++ both #Tamil & #Telugu belts in India & Overseas too 💫🌈 @Samanthaprabhu2 is surely a LADYSUPERSTAR ❤️‍🔥💥👑💖

. @Samanthaprabhu2 is one rare actress who is considered as “one of their own” equally both in Tamil and Telugu..

No wonder, #Yashoda has opened well in Tamil Nadu and Telugu states as well both in USA and Malaysia.. pic.twitter.com/crTNPUe4r3

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 12, 2022