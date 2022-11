Yashoda Review: यशोदा रिलीज होते ही छा गईं सामंथा, दमदार एक्टिंग से जीता दर्शकों का दिल; पढ़ें ट्विटर रिव्यू

सामंथा रूथ प्रभु स्टारर ‘यशोदा’ (Yashoda Review) आज दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हरि-हरीश द्वारा निर्देशित ये फिल्म सामंथा को एक सरोगेट मदर के रूप में प्रस्तुत करती है और एक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर है. फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में उमड़ पड़े हैं और उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म के एफडीएफएस को देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर रिव्यू शेयर करना शुरू कर दिया है. थिएटर से निकलने के बाद हर कोई सोशल मीडिया पर यशोदा के लिए अपना पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है. इस पैन इंडिया फिल्म के जरिए सामंथा ने देशभर के दर्शकों को सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय से रूबरू कराया है.

फैंस की नजरों में यशोदा सुपरहिट

नेटिजन्स की मानें तो ‘यशोदा’ के जरिए सामंथा हर तरह के दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहीं. फिल्म में उनके एक्शन सीन भी लोगों के दिल जीत रहे हैं और मणि शर्मा के संगीत ने एक बार फिर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है. कुल मिलाकर दर्शकों ने यशोदा को एक आकर्षक सस्पेंस थ्रिलर बताया है. फिल्म को लेकर हजारों लोगों ने अपने ट्विटर पर इसे लेकर शानदार फीडबैक दिया है. तमाम दर्शक इसे 5 में से 4 और 3.5 स्टार दे रहे हैं.

#Yashoda is an engaging thriller ! 👍#Samantha acts with great conviction.

Intriguing plot with twits and turns. Go for it! 3.5/5#YashodaReview pic.twitter.com/wMc1Q03Xtc — Santosh R. Goteti (@GotetiSantosh) November 11, 2022

यशोदा का फर्स्ट हाफ की हो रही तारीफ

एक दर्शक ने लिखा, ‘फिल्म का फर्स्ट हाफ इंप्रेसिव ज्यादा है लेकिन दूसरा काफी इमोशनल है…ओवरऑल ये एक डीसेंट मूवी है..सामंथा की एक्टिंग सराहनीय है.’ वहीं एक ने लिखा, ‘#Yashoda एक संतोषजनक भावनात्मक थ्रिलर है..दिलचस्प कहानी है जिसे दर्शकों को लुभाने के लिए आकर्षक तरीके से बताया गया है. ट्विस्ट अच्छे थे लेकिन क्लाइमेक्स हिस्से के साथ एक्टिंग बेहतर होनी चाहिए थी…सामंथा ने शानदार प्रदर्शन किया..डीसेंट फिल्म..’

#Yashoda A Satisfactory Emotional Thriller that works for the most part Interesting story/setup that is told in a partly engaging way. Twists were decent but payoffs should’ve been better along with the climax portion. Samantha gave a great performance. Decent! pic.twitter.com/2dzO0INHin — Sathish (@SathishSatti264) November 11, 2022

Uunchai और Yashoda की बॉक्स ऑफिस पर तकरार

ज्यादातर लोगों ने फिल्म की पूरी कहानी को बेहतर बताया और इसे बड़े पर्दे की फिल्म कहा जो ओटीटी (Yashoda on OTT) के लिए नहीं है..बल्कि सिनेमाघरों में देखने योग्य ही है. दिलचस्प बात ये है कि आज के दिन हिंदी फिल्म ‘Uunchai’ रिलीज हुई है जिसमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन इरानी और डैनी डेन्जोंगपा लीड रोल में हैं. इसे भी दर्शक पसंद कर रहे हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस की दौड़ में आने वाले दिनों में कौन होगा, यह जानना दिलचस्प होगा. हालांकि, सामंथा की फिल्म यशोदा रिलीज से पहले ही 55 करोड़ का कारोबार कर चुकी थी जिसने ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए शानदार कोस्ट हासिल की है.

Overall a good movie, not an OTT movie. Watchable in theatres #Yashoda https://t.co/vJYZ9Z1RO6 — Shashi Muppala 🇨🇦🇮🇳 (@Onlyshashi9999) November 11, 2022

दर्शकों के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब रही यशोदा

यशोदा मूवी में सामंथा के अलावा उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी सरथकुमार, राव रमेश, मुरली शर्मा, संपत राज, राजीव कुमार अनेजा, शत्रु, मधुरिमा, दिव्या श्रीपदा, कल्पिका गणेश और प्रियंका शर्मा अहम रोल में हैं. इस फिल्म ने दर्शकों के साथ सही तालमेल बिठाया है और एफडीएफएस के साथ ही अच्छी शुरुआत के साथ इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.

